Повысить ответственность владельцев энергообъектов намерены в Казахстане

Ужесточить контроль за состоянием и ремонтом тепловых сетей, находящихся в частной собственности, поручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана на заседании Правительства подчеркнул, что прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике.

Как отметил Алихан Смаилов, ранее не были проведены комплексные объективные оценки технического состояния оборудования. Кроме того, ответственность руководства и владельцев ТЭЦ остается крайне низкой.

«Предписания уполномоченного госоргана носят лишь рекомендательный характер и не обязывают собственников исполнять их в полном объеме. И таких системных проблем накопилось много. Главная из них – износ тепловых сетей», – сказал он.

При этом Смаилов обозначил, что 2 тысячи км тепловых сетей с износом порядка 77% находятся в частной собственности. В связи с этим требуется ужесточить контроль за их состоянием и обязательным проведением ремонтных работ.

«Нужно повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусматривать это в договорах об оказании услуг. Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным», – указал премьер-министр.