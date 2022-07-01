Фото: Kazpravda.kz
Общество
Повысить роль и статус Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике предложили в Казахстане

Помимо вопросов воспитания и поддержки женщин представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК предлагают повысить роль и статус этого органа. Такое мнение прозвучало в ходе прошедшего заседания Нацкомиссии. 

– Сегодня Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте – это орган консультативно-совещательный, – подчеркнула заслуженный деятель РК, доктор философских наук, профессор Гульмира Шалабаева. – Новый состав комиссии очень активный и продуктивный, на заседаниях поднимаются острые социальные темы. Да, мы собираемся, обсуждаем, но из-за того, что статус консультативно-совещательный, у нас нет реальных механизмов влияния и реализации наших проектов и идей. Поэтому мое предложение – следует повысить статус комиссии до отдельного государственного органа. Проблемы семейно-демографической политики имеют большую важность, но ни одно министерство на сегодняшний день не может в полной мере посвятить силы и ресурсы этому. Национальная комиссия, работающая давно и эффективно, может быть очень результативной в новом качестве государственного органа.

Среди предложений членов Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте также были меры по поддержке финансовой независимости женщин, созданию для них возможностей профессионального развития в период декретного отпуска, развитию творческих проектов для детей, защите их от буллинга и домашнего насилия и многие другие.

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