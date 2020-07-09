Появился список госорганов, работу которых проверит Антикоррупционная служба РК

Антикоррупционная служба для повышения открытости своей деятельности разместила на официальном сайте
график проведения внешнего анализа коррупционных рисков на 2-ое полугодие 2020 года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В нем в первую очередь отражены "сквозные" анализы, проводимые центральным аппаратом и департаментами во всех регионах одновременно. Сотрудники Агентства по противодействию коррупции с участием представителей экспертного сообщества и общественности проведут анализ деятельности ТОО "СК-Фармация", Комитета миграционной службы МВД, Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов, Комитета технического регулирования и метрологии и Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, местных органов военного управления Министерства обороны, Комитета транспорта и Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что сформирован график проведения анализа территориальными подразделениями Агентства. Объекты в нем определены с учетом специфики регионов, а также на основании результатов антикоррупционного мониторинга и актуальных вопросов, волнующих граждан.
"Агентство приглашает активных граждан и экспертов в соответствующих отраслях войти в состав рабочих групп, непосредственно задействованных в проведении внешнего анализа коррупционных рисков. Любой желающий может предоставить сведения об административных барьерах, входящих в компетенцию указанных в графике объектов, а также конструктивные предложения по устранению причин и условий, способствующих коррупции", – добавили в ведомстве.