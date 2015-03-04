Пожар произошел в пригороде Астаны Закон и Порядок 1633 Батырбек Агимбетов

Пожар произошел в жилом 2-этажном здании в пригородном поселке Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по ЧС.



"4 марта в 17 часов 20 минут поступило сообщение о пожаре в поселке Старый Заречный. По прибытии первых пожарных подразделений в 17 часов 24 минуты стало известно, что горит кровля 2-этажного здания, переоборудованного под общежитие, в 19 комнатах которого проживали 30 человек", – говорится в информации.



По предварительным данным, площадь горения составила около 200 кв. м. Эвакуация жителей не производилась. Жертв и пострадавших нет. Пожар был локализован в 17 часов 45 минут.



В тушении огня были задействованы 12 единиц техники и 40 человек личного состава. На месте пожара работают дознаватели, причина происшествия устанавливается.

