Рекорд Месси побили в Лиге чемпионов

Он держался 16 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отметился уникальным достижением в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жерменом" (1:0), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Санчо сделал 12 удачных обводок против ПСЖ – при 17 попытках. Это лучший результат в полуфинале Лиги чемпионов с апреля 2008 года, когда Лионель Месси в составе "Барселоны" сделал 16 обводом в игре против "Манчестер Юнайтед".

Также Санчо установил рекорд по этому показателю в Лиге чемпионов среди англичан.

Кроме того, он стал первым игроком за последние 8 лет, кто сделал более 10 успешных обводок в матче полуфинала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Ответная игра между "Боруссией" и ПСЖ состоится 7 мая. Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция).