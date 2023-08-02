Пожар в многоэтажке Алматы: погибла женщина, четверо детей находятся в реанимации

В результате крупного пожара в 16-этажном доме в Алматы пострадали 43 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, 1 августа 2023 года в многоквартирном доме в микрорайоне Аккент Алатауского района Алматы произошел крупный пожар. Горели электрические кабели в кабельной шахте с 1-го по 16-й этажи на площади 80 квадратных метров.

Как позже рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям мегаполиса, несмотря на затор по проспекту Раимбека, первые пожарные расчеты прибыли на место уже через 6 минут.

К тому времени на верхних этажах и путях эвакуации было плотное задымление и высокая температура.

Звенья газодымозащитной службы спасли 80 человек. С помощью специальной техники (автолестницы, автокраны, ручные пожарные лестницы) эвакуировали более 200 человек.

На ЧП также работали 23 бригады скорой медицинской помощи, в том числе 5 бригад интенсивной терапии.

«Всего пострадавших – 43 человека. Четверо детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии. Еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Родители троих детей отказались от госпитализации.

12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение.

Состояние остальных стабильное.

Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью», – проинформировали в управздраве.

Некоторым жителям ЖК медики оказали помощь на месте происшествия.