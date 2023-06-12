Пожар в резервате "Семей орманы" – ситуация к этому часу

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов провел совещание по координации тушения лесного пожара в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На совещании были сформулированы ключевые задачи по тушению лесного пожара и разработаны дополнительные меры для стабилизации лесопожарной обстановки в регионе.

«Приняты все необходимые меры по тушению пожара и минимизации ущерба, а главное – защиты населения. На месте круглосуточно дежурят специалисты, работает оперативный штаб», – отметил министр.

Пожар тушат 1 500 человек и более 300 единиц техники ДЧС Абайской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской областей, городов Астаны и Алматы, Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, Министерства обороны, военнослужащие частей МЧС.

С начала ЧП 12 вертолетов сбросили на очаги более 3 тысяч тонн воды.

Тушение продолжается в трех направлениях: с юга, запада и востока. На восточном направлении создаются минерализованные полосы.

После совещания министр провел аэровизуальное обследование территории лесостепной зоны.

«По результатам облета было решено перебросить вертолеты с водосливными устройствами на участки возгорания. Произведена перегруппировка сил и средств на очаги пожара», – сообщили в министерстве.

Угрозы населению в настоящий момент нет. Однако, как отметил Сырым Шарипханов, ситуацию осложняют сильный порывистый ветер до 17 м/с и сложная рельефная местность.

«Наиболее сложными и трудоемкими являются остановка и локализация пожара. Должны быть учтены условия местности и препятствия в борьбе с огнем», – поручил глава МЧС.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели 14 работников лесничества создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области президент объявил 12 июня днем общенационального траура в Республике Казахстан.