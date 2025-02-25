Пожарные вынесли шесть газовых баллонов из горящего дома в Костанае

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

На пульт «112» поступил сигнал о пожаре на частном подворье по ул.Красносельская Костаная. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Кадр из видео

По прибытию пожарных установлено, что горит жилой дом на площади 60 кв.м. Ситуация осложнялась наличием газовых баллонов внутри помещения.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось вовремя вынести шесть газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв и серьезные последствия. 

Пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

 

#взрыв #пожар #баллон

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