Более 90 млн тенге выманил многодетный "ухажер" у астанчанки

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Создавая образ директора завода, который находится в стадии банкротства, мужчина выманил у девушки 91,6 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане мужчина, притворясь директором завода в сложной жизненной ситуации, выманил у девушки более 90 миллионов тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Приговором районного суда № 2 Алматинского района Астаны осужден за мошенничество к 5 годам лишения свободы (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК). С осужденного в пользу потерпевшей в счет возмещения материального ущерба взыскано более 91 млн тенге.

Судом установлено, что Т. познакомился с потерпевшей в социальной сети и в ходе переписки убедил ее о якобы возникших у него романтических чувствах.

"Создавая образ директора завода, который находится в стадии банкротства, а также сообщая другие ложные сведения, в том числе о смерти своих близких родственников, вследствие чего он остро нуждается в деньгах, обманул потерпевшую, которая перечисляла на протяжении определенного периода времени через банковские онлайн-переводы Т. различные суммы. В результате преступных действий Т. потерпевшей причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 91,6 млн тенге, который не возмещен", – говорится в сообщении суда.

Действия Т. квалифицированы как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, с использованием информационных технологий, в особо крупном размере.

В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить наказание, принять во внимание наличие на иждивении 5 несовершеннолетних детей, неработающей супруги, а также состояние здоровья.

Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения, поскольку наказание Т. назначено в соответствии со статьей 52 УК, справедливое и соразмерное, добавили в суде.

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