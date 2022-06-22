Фото: Kazpravda.kz
Образование
"Позор и диверсия" – в Минпросвещения ответили на обвинения в 30-миллиардном долге перед учителями

Пресс-служба Министерства просвещения РК опубликовала комментарий вице-министра Гани Бейсембаева по поводу выплаты отпускных учителям, сообщает Kazpravda.kz.

"С начала июня акиматами педагогам своевременно перечислены отпускные на сумму в 246 миллиардов тенге. В большинстве регионов отпускные учителям выплачены полностью", - говорится в комментарии вице-министра.

Гани Бейсембаев отметил, что отпускные и заработная плата выплачиваются из местных бюджетов (акиматов). При этом в ходе анализа министерством зафиксировано несвоевременное перечисление в ряде регионов  28 млрд тенге, которое связано не с отсутствием средств, а с вопросами передвижек и процедур на местном уровне.

"Эти вопросы полностью находятся в компетенции управлений образования акиматов, поэтому просим ответственно подходить к таким заявлениям и учитывать, в ведении каких госорганов находятся те или иные вопросы", - заявил вице-министр.

Вопрос находится на контроле министерства, заверил он.

"По информации акиматов, вопрос с выплатами будет закрыт в течение недели. Региональные департаменты по обеспечению качества в образовании будут и дальше вести ежемесячный контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам сферы образования", - заключил Гани Бейсембаев.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутат Юлия Кучинская потребовала у министра просвещения Асхата Аймагамбетова в кратчайшие сроки решить проблему с долгами по зарплате, а также с отпускными и оздоровительными пособиями для учителей.

По её словам, за последние несколько дней в адрес депутатов поступило много обращений от учителей школ страны с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям.

"С 1 июня в отпуск вышли почти 300 тысяч учителей, но часть педагогов так и не смогли провести свой отпуск достойно и вынуждены отложить семейные планы на неопределенный срок. Причиной этому стало халатное отношение Вашего ведомства к вопросам планирования бюджета", - сказала Юлия Кучинская, обращаясь к министру просвещения Асхату Аймагамбетову.

Как отметила депутат, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд тенге.

"Допущенные министерством просчеты, а затем замалчивание проблемы, в том числе при уточнении бюджета, привели к хроническому дефициту бюджетных средств, которые как и сколько могли закрывали регионы. Но все тайное становится явным. Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получила, либо получила не в полном объеме заработную плату за май. Сложившаяся ситуация – это не просто позор, это дискредитация поручений Главы государства, работы Правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией. Требуем решения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки", - заявила Кучинская.

Популярное

Все
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Война – не только героизм
Последний бой легендарной пулеметчицы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Мои герои, мои путеводные звезды
Откровенная дискуссия на острые темы
Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны
Для гармонии души и тела
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
«Сәлем! K-Pop Festa»
Жизнь без наркотиков
Дом, в котором живет ветеран
Ерлан Карин перечислил главные месседжи Национального курултая
За родной огонек
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
Они сражались за Родину
Сто лет достоинства
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Общество , Образование
Свыше 20 тысяч ученических мест создадут в 2022 году в Нур-…
Президент , Образование
Токаев поддержал предложение по включению шахмат в школьную…
Общество , Образование
"Караганадинской": аттестаты с ошибкой выдали выпускникам ш…
Образование
Повышенная зарплата и компенсация оплаты жилья. Стартовала …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]