"Позор и диверсия" – в Минпросвещения ответили на обвинения в 30-миллиардном долге перед учителями

Пресс-служба Министерства просвещения РК опубликовала комментарий вице-министра Гани Бейсембаева по поводу выплаты отпускных учителям, сообщает Kazpravda.kz.

"С начала июня акиматами педагогам своевременно перечислены отпускные на сумму в 246 миллиардов тенге. В большинстве регионов отпускные учителям выплачены полностью", - говорится в комментарии вице-министра.

Гани Бейсембаев отметил, что отпускные и заработная плата выплачиваются из местных бюджетов (акиматов). При этом в ходе анализа министерством зафиксировано несвоевременное перечисление в ряде регионов 28 млрд тенге, которое связано не с отсутствием средств, а с вопросами передвижек и процедур на местном уровне.

"Эти вопросы полностью находятся в компетенции управлений образования акиматов, поэтому просим ответственно подходить к таким заявлениям и учитывать, в ведении каких госорганов находятся те или иные вопросы", - заявил вице-министр.

Вопрос находится на контроле министерства, заверил он.

"По информации акиматов, вопрос с выплатами будет закрыт в течение недели. Региональные департаменты по обеспечению качества в образовании будут и дальше вести ежемесячный контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам сферы образования", - заключил Гани Бейсембаев.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутат Юлия Кучинская потребовала у министра просвещения Асхата Аймагамбетова в кратчайшие сроки решить проблему с долгами по зарплате, а также с отпускными и оздоровительными пособиями для учителей.

По её словам, за последние несколько дней в адрес депутатов поступило много обращений от учителей школ страны с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям.

"С 1 июня в отпуск вышли почти 300 тысяч учителей, но часть педагогов так и не смогли провести свой отпуск достойно и вынуждены отложить семейные планы на неопределенный срок. Причиной этому стало халатное отношение Вашего ведомства к вопросам планирования бюджета", - сказала Юлия Кучинская, обращаясь к министру просвещения Асхату Аймагамбетову.

Как отметила депутат, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд тенге.

"Допущенные министерством просчеты, а затем замалчивание проблемы, в том числе при уточнении бюджета, привели к хроническому дефициту бюджетных средств, которые как и сколько могли закрывали регионы. Но все тайное становится явным. Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получила, либо получила не в полном объеме заработную плату за май. Сложившаяся ситуация – это не просто позор, это дискредитация поручений Главы государства, работы Правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией. Требуем решения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки", - заявила Кучинская.