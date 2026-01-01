Практическая дипломатия Итоги года 1 января 2026 г. 3:41 3 Анастасия Шварц Укрепление связей с партнерами, реализация экономического потенциала, рост международного авторитета – основные треки внешней политики Казахстана в 2025 году инфографика предоставлена пресс-службой Акорды Многовекторность в действии Прагматичность и многовекторность – ключевые принципы, которых Казахстан неизменно придерживается в своей внешней политике. Выбранная стратегия, умело реализуемая руководством страны, продолжает показывать исключительную эффективность, что еще раз подтвердил уходящий год. Внешнеполитическая деятельность Президента Касым-Жомарта Токаева в 2025-м – великолепный пример практической дипломатии, когда каждое международное мероприятие или встреча становились вкладом в реализацию потенциала Казахстана в стратегически важных для нашей страны сферах – это транспорт и логистика, цифровизация и ИИ, диверсификация экономики и создание новых производств, энергетика, безопасность… Выступления Главы государства на международных площадках были нацелены на то, чтобы показать перспективы и возможности нашей страны, четко обозначить позицию Казахстана по вопросам не только мировой повестки, но и внутреннего развития. Переговоры с лидерами государств способствовали укреплению политических связей, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества. Деловые встречи с зарубежными «капитанами бизнеса» увенчивались достижением договоренностей о привлечении в нашу страну инвестиций и технологий, осуществлении совместных проектов, создании новых производств. Культурно-гуманитарный трек, которому Глава государства уделял не меньшее внимание, привел к повышению узнаваемости Казахстана на международной арене и укреплению системы развития человеческого капитала. В целом за год Касым-Жомарт Токаев успел объехать фактически полмира. В 2025-м он совершил более 20 зарубежных визитов: два государственных – в Россию и Узбекистан, пять официальных – в Иорданию, Турцию, Кыргызстан, Китай и Японию, а также ряд рабочих – в ОАЭ, Узбекистан, Россию (дважды), Венгрию, Беларусь, Туркменистан (дважды), США (дважды), Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан. В то же время Казахстан посетили многочисленные зарубежные лидеры, которые приезжали в нашу страну как в рамках двусторонних визитов, так и для участия в многосторонних саммитах и мероприятиях. В 2025-м в Астане проходили две важные встречи в формате ЦА+ – с КНР и Италией, так что казахстанскую столицу также посещали Председатель КНР Си Цзиньпин и президенты всех стран Центральной Азии – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Если говорить только о двустороннем формате, то Астана в 2025 году принимала 30 визитов на высшем уровне. В том числе нашу страну посетили лидеры Италии, Словении, Вьетнама, ОАЭ, Руанды, Болгарии, Иордании, Демократической Республики Конго, Венгрии, Азербайджана, Финляндии, Эстонии, Армении, Туркменистана, Ирана, Северной Македонии. Также казахстанскую столицу с официальным визитом посетил президент Европейского совета Антониу Кошта, а в Алматы побывал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как подсчитала пресс-служба Президента, Касым-Жомарт Токаев также провел 186 встреч с главами правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных структур, представителями деловых и экспертных кругов. Важно, что фактически каждые переговоры на высшем уровне сопровождались обширной деловой программой. Во время зарубежных визитов Касым-Жомарт Токаев проводил десятки встреч с руководителями крупнейших мировых компаний, многие из которых завершались заключением коммерческих договоров или соглашений о сотрудничестве. Программы визитов в Астану зарубежных лидеров включали в себя проведение больших двусторонних бизнес-форумов, на которых также обсуждались практические вопросы сотрудничества, достигались конкретные договоренности. Особое внимание уделялось укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества. В результате в уходящем году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 млрд долларов. Партнерство укрепляется Как понятно из географии дипломатических контактов Президента, Казахстан остается открыт к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству со всем миром. Вместе с тем есть ряд стран и регионов, партнерство с которыми традиционно занимает во внешней политике нашей страны особое место. Это КНР, Россия, США, Европейский союз, государства Центральной Азии и тюркского мира. В уходящем году работа по данным векторам значительно усилилась. Продолжает укрепляться стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и Китая. Открыв в 2022 году новое «золотое тридцатилетие» сотрудничества, наши страны продолжают последовательную практическую работу по качественному наполнению двусторонних отношений. Регулярный диалог между лидерами двух стран играет в этом процессе важнейшую роль. Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Си Цзиньпин встречаются и обмениваются визитами фактически ежегодно, и уходящий 2025-й не стал исключением. В июне глава КНР приезжал в Астану для участия во втором саммите «Центральная Азия – Китай». Лидеры также провели двустороннюю встречу, на которой подтвердили стремление неуклонно укреплять казахско-китайскую дружбу и продвигать многоплановое сотрудничество. А в конце августа – начале сентября уже Касым-Жомарт Токаев отправился в КНР: сначала в Тяньцзинь, где состоялся очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества и саммит «ШОС плюс» (напомним, этот формат был впервые запущен в период председательства в организации Казахстана в 2024 году), а потом в Пекин – для участия в Параде к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Помимо этого, официальный визит казахстанского лидера в Китай ознаменовался другими важными для укрепления сотрудничества событиями и договоренностями. В столице КНР с участием Главы государства состоялось восьмое заседание казахско-китайского Делового совета. Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае и в церемонии открытия завода по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области. Также в рамках визита Президента РК в КНР состоялось открытие еще двух мастерских Лу Баня в нашей стране. Знаковым стал год для развития казахско-российского сотрудничества. Государственный визит в Москву в ноябре ознаменовал начало нового этапа в истории взаимодействия двух стран: по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также в рамках визита президенты приняли участие в XXI Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ. Как не раз отмечали в ходе переговоров президенты, в настоящее время практически не осталось сфер, в которых две страны не осуществляли бы результативное сотрудничество, и связи продолжают укрепляться. В целом в 2025-м Глава Казахстана посещал Российскую Федерацию три раза, в течение года состоялось несколько личных встреч президентов на полях различных многосторонних мероприятий, лидеры не менее десяти раз беседовали по телефону – такая динамика контактов и активность диалога уже сама по себе говорит об особой важности двустороннего партнерства, понимание которого разделяют обе стороны. Соединенные Штаты Америки Касым-Жомарт Токаев посещал в этом году дважды. В Нью-Йорк в сентябре Президент РК полетел для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но в то же время программа визита была насыщена встречами с представителями деловых, академических и политических кругов США. Второй раз казахстанский лидер отправился за океан в ноябре: теперь уже в Вашингтон, где по инициативе Президента Дональда Трампа был организован саммит в формате «Центральная Азия + США». Этот визит и состоявшиеся в его рамках переговоры президентов РК и США, а также достигнутые политические и экономические договоренности, безусловно, стали важной вехой для развития стратегического партнерства двух государств. Среди итогов визита, в частности, следует упомянуть: присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям, подписание 29 соглашений на общую сумму около 17 млрд долларов (охватывающих ключевые сферы промышленности, энергетики, цифровизации, образования и инноваций), а также заявление Президента Дональда Трампа о том, что он может стать первым главой США, который посетит Казахстан. Отметим, что приглашение посетить Казахстан Касым-Жомарт Токаев вновь озвучил в декабрьском обстоятельном телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Как выразил уверенность Глава нашего государства, это событие станет историческим. Казахстан и Европейский союз в этом году отмечают 10-летие с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, и к круглой дате стороны подошли с внушительными достижениями. Взаимодействие РК и ЕС динамично развивается, политический диалог и экономические отношения актуализируются и расширяются, культурно-гуманитарные связи крепнут. В 2025 году также сделан важный шаг: в декабре в Брюсселе был дан старт официальным переговорам по заключению Соглашения об упрощенном визовом режиме и Соглашения о реадмиссии между РК и ЕС. Также в декабре Астану с официальным визитом посетил президент Европейского совета Антониу Кошта, на переговорах в Акорде обсуждались ключевые направления сотрудничества РК и ЕС. Кроме того, в уходящем году Глава государства провел встречи и переговоры со многими лидерами стран Европы и высокими должностными лицами в системе Евросоюза, президенты ряда европейских государств посещали с визитами Астану, что наглядно подтверждает: Казахстан уделяет большое внимание «европейскому вектору» как в многостороннем, так и в двустороннем формате. Страны Центральной Азии – добрые соседи и давние партнеры Казахстана. Все государства региона объединены общей целью – укрепить статус ЦА как территории динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. В уходящем году Президент Казахстана побывал с визитами во всех странах региона, неоднократно встречался с лидерами ЦА как в двустороннем формате (включая неформальные встречи), так и на площадках многосторонних мероприятий. Большим событием стал государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, развитию многопланового сотрудничества с которым уделяется особое внимание. Кроме того, в ноябре в Ташкенте состоялась VII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, к которой впервые на правах полноправного участника присоединился Азербайджан. Добавим, что ранее, в августе, лидеры стран ЦА также провели неформальную встречу в Авазе (Туркменистан). Уходящий год стал очень важным также для развития формата Центральная Азия+: он становится все более востребованным, что демонстрирует укрепление международной субъектности региона и усиление его роли в мире. В 2025 году государства ЦА провели шестисторонние переговоры с лидерами Евросоюза (первый полноформатный саммит), Италии, Китая, России, США и Японии (также первая встреча на высшем уровне). Важным треком остается укрепление сотрудничества в формате Организации тюркских государств: в этом году лидеры стран ОТГ встречались дважды – на неформальном саммите в Будапеште (Венгрия) и на официальном очередном саммите в Габале (Азербайджан). Также состоялся большой официальный визит Президента РК в Анкару, в ходе которого достигнуты важные договоренности о дальнейшем расширении казахско-турецкого сотрудничества. В 2025 году Президент Касым-Жомарт Токаев также принял участие в саммитах по линии Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, что демонстрирует последовательность во внешнеполитической деятельности Казахстана. Глобальная повестка Казахстан как признанная средняя держава продолжает вносить вклад в решение ключевых глобальных вопросов современности, способствуя укреплению диалога, доверия и сотрудничества в международных отношениях. Особое внимание наша страна и лично Президент Касым-Жомарт Токаев уделяют укреплению взаимодействия с ООН, которая остается универсальной и незаменимой глобальной организацией. Выступая на юбилейной, 80-й сессии ГА ООН в сентябре в Нью-Йорке, Глава нашего государства призвал к всеобъемлющей реформе Организации с тем, чтобы ее деятельность и структура лучше соответствовали вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего. По мнению Президента РК, крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации, а голоса ответственных средних держав – серьезно усилены. Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что пришло время обсудить вопрос о пересмотре Устава ООН. Ознаменовался 2025 год и реализацией важной инициативы Казахстана о создании в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Церемония подписания соответствующего Соглашения между Правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций состоялась с участием Президента Касым-Жомарта Токаева и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который специально приехал в Казахстан. Выступая на церемонии в Алматы, Генсек ООН высоко оценил дальновидность и лидерство Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув, что деятельность казахстанского лидера способствует формированию нового облика Центральной Азии, призванной играть все более значимую роль в мировом порядке. Кроме того, 5 декабря в Нью-Йорке был дан старт Международному году добровольцев в целях устойчивого развития, под знаком которого пройдет 2026-й. Напомним, что объявление такого тематического года было предложено Президентом Касым-Жомартом Токаевым с трибуны ГА ООН еще в 2020 году и поддержано международным сообществом. В 2025 году также было объявлено о том, что в Алматы открывается Субрегиональный офис Программы добровольцев ООН. Как отметил Глава государства в обращении по случаю открытия года, все это отражает твердую приверженность Казахстана развитию гражданской активности и международного партнерства. Добавим также, что в рамках визита в Японию Касым-Жомарт Токаев выступил с лекцией в Университете ООН в Токио. В своем выступлении, в частности, Президент заявил, что Казахстан готов создать в Алматы региональный филиал Университета ООН, который мог бы сосредоточиться на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом. В целом в 2025 году Касым-Жомарт Токаев принял участие во множестве международных мероприятий разного уровня, в числе которых не только уже упомянутые многосторонние саммиты глав государств, но и различные форумы и диалоговые площадки. В их числе – Неделя устойчивого развития Абу-Даби (ОАЭ), международная конференция «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз» (Узбекистан), Международный форум Астана (Казахстан), Евразийский экономический форум (Беларусь), Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (Туркменистан), международный форум Digital Bridge 2025 (Казахстан), Форум, посвященный Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Особо стоит выделить усиление Международного форума Астана как площадки для продвижения глобального диалога: пул участников мероприятия год от года растет как в количественном, так и в качественном выражении, в числе его спикеров – действующие главы государств и правительств, авторитетнейшие эксперты и политики. Отметим, что в 2026 году Региональный экологический саммит, который Казахстан проводит в партнерстве с ООН, будет проходить именно под эгидой Международного форума Астана. Казахстан последовательно реализует инициативы, направленные на укрепление диалога и доверия в международных отношениях. Огромным вкладом нашей страны в эту работу является регулярное проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий, восьмое заседание которого прошло в Астане в 2025 году. На его полях Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил интересную инициативу: создать Межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта и разработке свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий, которые бы основывались на уважении к человеческому достоинству и правам, недопустимости дискриминации. Также в рамках VIII съезда впервые состоялась специальная сессия под эгидой Альянса цивилизаций ООН, посвященная защите религиозных объектов. ...Внешнеполитические итоги года ясно показывают, что Казахстан продолжает серьезно укреплять свои позиции на международной арене. Этому способствуют продуманная и проактивная деятельность Главы государства на внешнем контуре, сохранение опоры на многовекторность, прагматичное расширение международных связей и сотрудничества, уверенное укрепление стратегических и дружеских отношений с традиционными партнерами, вовлеченность в решение ключевых глобальных и региональных вопросов. Закономерно, что сегодня Казахстан все чаще рассматривается не просто как региональный игрок, а как глобальная точка притяжения дипломатических инициатив и деловых контактов. Способность эффективно выстраивать диалог с крупнейшими мировыми центрами силы, участвовать в формировании международной повестки и вовлекать регион в мировые экономические и политические процессы укрепляет образ страны как ответственного, влиятельного и востребованного партнера.