Многовекторность в действии

Прагматичность и многовекторность – ключевые принципы, которых Казах­стан неизменно придерживается в своей внешней политике. Выбранная стратегия, умело реализуемая руководством страны, продолжает показывать исключительную эффективность, что еще раз подтвердил уходящий год.

Внешнеполитическая деятельность Президента Касым-Жомарта Токаева в 2025-м – великолепный пример прак­тической дипломатии, когда каждое меж­дународное мероприятие или встреча становились вкладом в реализацию потенциала Казахстана в стратегически важных для нашей страны сферах – это транспорт и логистика, цифровизация и ИИ, диверсификация экономики и соз­дание новых производств, энергетика, безопасность…

Выступления Главы государства на международных площадках были нацелены на то, чтобы показать перспективы и возможности нашей страны, четко обозначить позицию Казахстана по вопросам не только мировой повестки, но и внутреннего развития. Переговоры с лидерами государств способствовали укреплению политических связей, взаимо­понимания и взаимовыгодного сотрудничества.

Деловые встречи с зарубежными «капитанами бизнеса» увенчивались достижением договоренностей о привлечении в нашу страну инвестиций и технологий, осуществлении совместных проектов, создании новых производств. Культурно-гуманитарный трек, которому Глава государства уделял не меньшее внимание, привел к повышению узнаваемости Казахстана на международной арене и укреплению системы развития человеческого капитала.

В целом за год Касым-Жомарт Токаев успел объехать фактически полмира. В 2025-м он совершил более 20 зарубежных визитов: два государственных – в Россию и Узбекистан, пять официальных – в Иорданию, Турцию, Кыргызстан, Китай и Японию, а также ряд рабочих – в ОАЭ, Узбекистан, Россию (дважды), Венгрию, Беларусь, Туркменистан (дважды), США (дважды), Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан.

В то же время Казахстан посетили многочисленные зарубежные лидеры, которые приезжали в нашу страну как в рамках двусторонних визитов, так и для участия в многосторонних саммитах и мероприятиях.

В 2025-м в Астане проходили две важные встречи в формате ЦА+ – с КНР и Италией, так что казахстанскую столицу также посещали Председатель КНР Си Цзиньпин и президенты всех стран Цент­ральной Азии – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Если говорить только о двустороннем формате, то Астана в 2025 году принимала 30 визитов на высшем уровне. В том числе нашу страну посетили лидеры Италии, Словении, Вьетнама, ОАЭ, Руанды, Болгарии, Иордании, Демократической Республики Конго, Венгрии, Азербайджана, Финляндии, Эстонии, Армении, Туркменистана, Ирана, Северной Македонии. Также казахстанскую столицу с официальным визитом посетил президент Европейского совета Антониу Кошта, а в Алматы побывал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как подсчитала пресс-служба Президента, Касым-Жомарт Токаев также провел 186 встреч с главами правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных структур, представителями деловых и экс­пертных кругов.

Важно, что фактически каж­дые переговоры на высшем уровне сопровождались обширной деловой программой. Во время зарубежных визитов Касым-Жомарт Токаев проводил десятки встреч с руководителями крупнейших мировых компаний, многие из которых завершались заключением коммерческих договоров или соглашений о сотрудничестве. Программы визитов в Астану зарубежных лидеров включали в себя проведение больших двусторонних бизнес-форумов, на которых также обсуждались практические вопросы сотрудничества, достигались конкретные договоренности. Особое внимание уделялось укреплению торгово-экономического, транс­портно-логистического и инвес­тиционного сотрудничества.

В результате в уходящем году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 млрд долларов.

Партнерство укрепляется

Как понятно из географии дип­ломатических контактов Президента, Казахстан остается открыт к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству со всем миром. Вместе с тем есть ряд стран и регионов, партнерство с которыми традиционно занимает во внешней политике нашей страны особое место. Это КНР, Россия, США, Европейский союз, государства Центральной Азии и тюркского мира. В уходящем году работа по данным векторам значительно усилилась.

Продолжает укрепляться стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и Китая. Открыв в 2022 году новое «золотое тридцатилетие» сотрудничества, наши страны продолжают последовательную практическую работу по качест­венному наполнению двусторонних отношений. Регулярный диалог между лидерами двух стран играет в этом процессе важнейшую роль.

Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Си Цзиньпин встречаются и обмениваются визитами фактически ежегодно, и уходящий 2025-й не стал исключением. В июне глава КНР приезжал в Астану для участия во втором саммите «Цент­ральная Азия – Китай». Лидеры также провели двустороннюю встречу, на которой подтвердили стремление неуклонно укреплять казахско-китайскую дружбу и продвигать многоплановое сот­рудничество.

А в конце августа – начале сентября уже Касым-Жомарт Токаев отправился в КНР: сначала в Тяньцзинь, где состоялся очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества и саммит «ШОС плюс» (напомним, этот формат был впервые запущен в период председательства в организации Казахстана в 2024 году), а потом в Пекин – для участия в Параде к 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Помимо этого, официальный визит казахстанского лидера в Китай ознаменовался другими важными для укреп­ления сот­рудничества событиями и договоренностями. В столице КНР с участием Главы государства состоялось восьмое заседание казахско-китайского Делового совета. Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае и в церемонии открытия завода по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области. Также в рамках визита Президента РК в КНР состоялось открытие еще двух мас­терских Лу Баня в нашей стране.

Знаковым стал год для развития казахско-российского сотрудничества. Государственный визит в Москву в ноябре ознаменовал начало нового этапа в истории взаимо­действия двух стран: по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также в рамках визита президенты приняли участие в XXI Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ.

Как не раз отмечали в ходе переговоров президенты, в настоящее время практически не осталось сфер, в которых две страны не осуществляли бы результативное сотрудничество, и связи продолжают укрепляться.

В целом в 2025-м Глава Казах­стана посещал Российскую Федерацию три раза, в течение года состоялось несколько личных встреч президентов на полях различных многосторонних мероприятий, лидеры не менее десяти раз беседовали по телефону – такая динамика контактов и активность диалога уже сама по себе говорит об особой важности двустороннего партнерства, понимание которого разделяют обе стороны.

Соединенные Штаты Америки ­Касым-Жомарт Токаев посещал в этом году дважды. В Нью-Йорк в сентябре Президент РК полетел для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но в то же время программа визита была насыщена встречами с представителями деловых, академических и политических кругов США. Второй раз казахстанский лидер отправился за океан в нояб­ре: теперь уже в Вашинг­тон, где по инициативе Президента Дональда Трампа был организован саммит в формате «Цент­ральная Азия + США».

Этот визит и состоявшиеся в его рамках переговоры президентов РК и США, а также достигнутые политические и экономические договоренности, безусловно, стали важной вехой для развития стратегического партнерства двух государств. Среди итогов визита, в частности, следует упомянуть: присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям, подписание 29 соглашений на общую сумму около 17 млрд долларов (охватывающих ключевые сферы промышленности, энергетики, цифровизации, образования и инноваций), а также заявление Президента Дональда Трампа о том, что он может стать первым главой США, который посетит Казахстан.

Отметим, что приглашение посетить Казахстан Касым-Жомарт Токаев вновь озвучил в декабрьском обстоятельном телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Как выразил уверенность Глава нашего государства, это событие станет историческим.

Казахстан и Европейский союз в этом году отмечают 10-летие с момента подписания Соглашения о расширенном парт­нерстве и сотрудничестве, и к круглой дате стороны подошли с внушительными достижениями. Взаимо­действие РК и ЕС динамично развивается, политический диалог и экономические отношения актуализируются и расширяются, культурно-гуманитарные связи крепнут. В 2025 году также сделан важный шаг: в декабре в Брюсселе был дан старт официальным переговорам по заключению Соглашения об упрощенном визовом режиме и Соглашения о реадмиссии между РК и ЕС.

Также в декабре Астану с официальным визитом посетил президент Европейского совета Антониу Кошта, на переговорах в Акорде обсуждались ключевые направления сотрудничества РК и ЕС. Кроме того, в уходящем году Глава государства провел встречи и переговоры со многими лидерами стран Европы и высокими должностными лицами в системе Евросоюза, президенты ряда европейских государств посещали с визитами Астану, что наглядно подтверждает: Казахстан уделяет большое внимание «европейскому вектору» как в многостороннем, так и в двустороннем формате.

Страны Центральной Азии – добрые соседи и давние партнеры Казахстана. Все государства региона объединены общей целью – укрепить статус ЦА как территории динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.

В уходящем году Президент Казахстана побывал с визитами во всех странах региона, неоднократно встречался с лидерами ЦА как в двустороннем формате (включая неформальные встречи), так и на площадках многосторонних мероприя­тий. Большим событием стал государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, развитию многопланового сотрудничества с которым уделяется особое внимание.

Кроме того, в ноябре в Ташкенте состоя­лась VII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, к которой впервые на правах полноправного участника присоединился Азербайджан. Добавим, что ранее, в августе, лидеры стран ЦА также провели неформальную встречу в Авазе (Туркменистан).

Уходящий год стал очень важным также для развития формата Центральная Азия+: он становится все более востребованным, что демонстрирует укрепление международной субъектности региона и усиление его роли в мире. В 2025 году государства ЦА провели шестисторонние переговоры с лидерами Евросоюза (первый полноформатный саммит), Италии, Китая, России, США и Японии (также первая встреча на высшем уровне).

Важным треком остается укреп­ление сотрудничества в формате Организации тюркских государств: в этом году лидеры стран ОТГ встречались дважды – на неформальном саммите в Будапеште (Венгрия) и на официальном очередном саммите в Габале (Азербайджан). Также сос­тоялся большой официальный визит Президента РК в Анкару, в ходе которого достигнуты важные договоренности о дальнейшем расширении казахско-турецкого сотрудничества.

В 2025 году Президент Касым-Жомарт Токаев также принял участие в саммитах по линии Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, что демонстрирует последовательность во внешнеполитической деятельности Казахстана.

Глобальная повестка

Казахстан как признанная средняя держава продолжает вносить вклад в решение ключевых глобальных вопросов современности, способствуя укреплению диалога, доверия и сотрудничества в международных отношениях. Особое внимание наша страна и лично Президент Касым-Жомарт Токаев уделяют укреп­лению взаимодействия с ООН, которая остается универсальной и незаменимой глобальной организацией.

Выступая на юбилейной, 80-й сессии ГА ООН в сентябре в Нью-Йорке, Глава нашего государства призвал к всеобъем­лющей реформе Организации с тем, чтобы ее деятельность и структура лучше соответствовали вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего. По мнению Президента РК, крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации, а голоса ответственных средних держав – серьезно усилены. Также Касым-Жомарт

Токаев отметил, что пришло время обсудить вопрос о пересмотре Устава ООН.

Ознаменовался 2025 год и реа­лизацией важной инициативы Казахстана о создании в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Церемония подписания соответствующего Соглашения между Правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций состоялась с участием Президента ­Касым-Жомарта Токаева и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который специально приехал в Казахстан.

Выступая на церемонии в Алматы, Генсек ООН высоко оценил дальновидность и лидерство Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув, что деятельность казахстанского лидера способствует формированию нового облика Центральной Азии, призванной играть все более значимую роль в мировом порядке.

Кроме того, 5 декабря в Нью-Йорке был дан старт Международному году добровольцев в целях устойчивого развития, под знаком которого пройдет 2026-й. Напомним, что объявление такого тематического года было предложено Президентом Касым-Жомартом Токаевым с трибуны ГА ООН еще в 2020 году и поддержано международным сообществом.

В 2025 году также было объявлено о том, что в Алматы открывается Субрегиональный офис Программы добровольцев ООН. Как отметил Глава государства в обращении по случаю открытия года, все это отражает твердую приверженность Казахстана развитию гражданской активности и международного партнерства.

Добавим также, что в рамках визита в Японию Касым-Жомарт Токаев выступил с лекцией в Университете ООН в Токио. В своем выступлении, в частности, Президент заявил, что Казахстан готов создать в Алматы региональный филиал Университета ООН, который мог бы сосредоточиться на вопросах, связанных с водной и климатической безопаснос­тью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусст­венным интеллектом.

В целом в 2025 году Касым-Жомарт Токаев принял участие во множестве международных мероприятий разного уровня, в числе которых не только уже упомянутые многосторонние саммиты глав государств, но и различные форумы и диалоговые площадки.

В их числе – Неделя устойчивого развития Абу-Даби (ОАЭ), международная конференция «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз» (Узбекистан), Международный форум Астана (Казахстан), Евразийский экономический форум (Беларусь), Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (Туркменистан), международный форум Digital Bridge 2025 (Казахстан), Форум, посвященный Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Турк­менистана.

Особо стоит выделить усиление Международного форума Астана как площадки для продвижения глобального диалога: пул участников мероприятия год от года растет как в количественном, так и в качественном выражении, в числе его спикеров – действующие главы государств и правительств, авторитетнейшие эксперты и политики.

Отметим, что в 2026 году Региональный экологический саммит, который Казахстан проводит в партнерстве с ООН, будет проходить именно под эгидой Международного форума Астана.

Казахстан последовательно реализует инициативы, направленные на укрепление диалога и доверия в международных отношениях. Огромным вкладом нашей страны в эту работу является регулярное проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий, восьмое заседание которого прошло в Астане в 2025 году. На его полях Президент Касым-Жомарт

Токаев озвучил интересную инициативу: создать Межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта и разработке свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий, которые бы основывались на уважении к человеческому достоинству и правам, недопустимости дискриминации.

Также в рамках VIII съезда впервые состоялась специальная сессия под эгидой Альянса цивилизаций ООН, посвященная защите религиозных объектов.

...Внешнеполитические итоги года ясно показывают, что Казахстан продолжает серьезно укреплять свои позиции на меж­дународной арене. Этому способствуют продуманная и проактивная деятельность Главы государства на внешнем контуре, сохранение опоры на много­векторность, прагматичное расширение международных связей и сотрудничества, уверенное укрепление стратегичес­ких и дружеских отношений с традиционными партнерами, вовлеченность в решение ключевых глобальных и региональных вопросов.

Закономерно, что сегодня Казахстан все чаще рассматривается не просто как региональный игрок, а как глобальная точка притяжения дипломатических инициатив и деловых контактов. Способность эффективно выст­раивать диалог с крупнейшими мировыми центрами силы, участвовать в формировании международной повестки и вовлекать регион в мировые экономические и политические процессы укрепляет образ страны как ответственного, влиятельного и востребованного партнера.