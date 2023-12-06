Получить допуск к международным грузоперевозкам стало проще в Казахстане

В Казахстане изменились Правила допуска к международным автоперевозкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК

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Новшества направлены на упрощение требований по получению допуска к осуществлению международных автоперевозок грузов и иных процедур для отечественных перевозчиков.

Также внесены изменения в Правила применения разрешительной системы в части уточнения требований по заполнению иностранными перевозчиками отечественных разрешений.

«Внесенные поправки предусматривают нормы, направленные на развитие отечественного рынка международных автомобильных грузоперевозок, защиту внутреннего рынка и добросовестных казахстанских перевозчиков. Приказ также позволит исключить искусственный дефицит иностранных разрешений и устранить условия для существования теневого рынка международных перевозок грузов», – отметили в Минтранспорта.

В частности, исключены требования по предоставлению:

- декларации по оплате за эмиссии в окружающую среду;

- сведений об отсутствии (наличии) задолженности перед органами госдоходов;

- электронной копии свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями;

- электронной копии нотариально заверенного подтверждения экологического класса безопасности.

Кроме того, теперь не нужно прилагать копии трудовых договоров с водителями, нотариально заверять договоры аренды АТС, свидетельство и сертификат о поверке тахографа, предоставлять электронные счета-фактуры. Срок получения допуска с применением иностранных разрешений сокращен с 2 лет до 6 месяцев, внесено требование по учету АТС по VIN-коду.