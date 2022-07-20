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Экономика , Сельское хозяйство
Правила субсидирования кредитов для АПК изменили в Казахстане

Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам для агропромышленного комплекса теперь будет зависеть от базовой ставки Национального банка РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства. 

Отмечается, что ранее механизм субсидирования ставок вознаграждения по займам на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных, основных средств и строительство предусматривал снижение ставки вознаграждения на 10%, по пополнению оборотных средств – на 7%, на проведение весенне-полевых и уборочных работ – на 9%.

"При этом субсидирование осуществлялось по кредитам с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей 17% годовых. В рамках новой редакции Правил субсидирование осуществляется в следующем виде: не более номинальной ставки вознаграждения, рассчитанной как суммарное выражение базовой ставки Нацбанка плюс 7,5% годовых в тенге", – говорится в сообщении.

Так, например, если при заключении кредитного договора базовая ставка Нацбанка составляет 14% годовых, то номинальная ставка вознаграждения, подлежащая субсидированию, не должна превышать 21,5%.

"Заемщиком оплачивается 6% от номинальной ставки вознаграждения, из государственного бюджета субсидируется оставшаяся часть номинальной ставки вознаграждения, полученная в результате разницы между суммой базовой ставки Нацбанка плюс 7,5% годовых и оплаченных заемщиком 6% в тенге (при номинальной ставке вознаграждения 21,5% субъект АПК оплачивает 6%, государством субсидируется 15,5%)", – отметили в ведомстве.

Субсидированию подлежат следующие направления:

1) приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе навесного и прицепного оборудования, приобретение сельскохозяйственных животных, основных средств, строительство (за исключением займов на приобретение основных средств на производство муки, минеральных вод и безалкогольных напитков);

2) пополнение оборотных средств, необходимых для технологического цикла производственного процесса;

3) займы, выданные на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

"Условия поддержки в рамках данной программы пересмотрены с учетом базовой ставки Нацбанка РК для оперативного реагирования на изменения на финансовом рынке. Это исключит необходимость постоянных изменений Правил субсидирования. Вышеуказанные новшества вступают в силу с 25 июля текущего года", – заключили в ведомстве. 

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