Правила субсидирования при покупке сельхозтехники пересмотрели в РК - Бектенов

В Казахстане пересмотрены правила субсидирования при покупке сельскохозяйственной техники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам премьера Олжаса Бектенова, с этого года меры поддержки переориентировали на исключительно отечественных производителей. Субсидирование импортной продукции исключено.

«Также предусмотрен дифференцированный подход при субсидировании процентной ставки лизинга техники – для отечественной она значительно ниже. Принятые меры способствуют углублению локализации, расширению номенклатуры производимой техники и ускорению обновления парка отечественной техникой», – рассказал Бектенов.

На сегодня в сельскохозяйственном машиностроении износ техники остается высоким – 76%. Темпы обновления составляют 5%.