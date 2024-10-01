Правила тестирования на знание казахского языка утвердили в Казахстане

Қазақ тілі
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Венера Баталова
корреспондент

Министр науки и высшего образования приказом от 23 сентября 2024 года утвердил Правила по системе оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тестирование КАЗТЕСТ проводит Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

Оценка уровня владения казахским языком включает в себя следующие этапы: проведение тестирования; выдача результатов тестирования; рассмотрение заявлений на апелляцию.

КАЗТЕСТ состоит из двух видов тестирования: диагностическое и сертификационное. Тестирование проводится в бумажном или в электронном формате.

Продолжительность диагностического тестирования – 1 час 10 минут. Диагностическое тестирование включает в себя следующие блоки: аудирование – 20 заданий (20 минут); чтение – 40 заданий (50 минут).

Продолжительность сертификационного тестирования – 2 часа 7 минут. Сертификационное тестирование включает в себя 60 тестовых заданий по блокам «Аудирование», «Чтение», два письменных задания по блоку «Письмо» и два устных задания по блоку «Говорение».

Место проведения тестирования КАЗТЕСТ для граждан в городе Астане устанавливает центр, для юридических лиц (при наличии аудитории тестирования) – в здании приглашающей стороны, в областных центрах и городах республиканского значения – на базе заказчика.

Подать заявление на тестирование можно через интернет-ресурс app.testcenter.kz (для физических лиц); в канцелярию центра (для юридических лиц).

Результаты диагностического и сертификационного тестирования, проводимого в городе Астане, предоставляется физическим и юридическим лицам в течение трех рабочих дней после даты завершения тестирования и в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования для областей, городов Алматы и Шымкента.

Граждане могут самостоятельно скачать результаты теста через личный кабинет на интернет-ресурс app.testcenter.kz. Центр формирует электронный сертификат.

Юридическим лицам центр направляет список результатов диагностического и сертификационного тестирования через систему электронного документооборота или через почтовую службу.

Проверить подлинность сертификата можно онлайн на официальном сайте certificate.testcenter.kz. Поиск производится путем выбора «Тип тестирования – QAZTEST», выбора «Год сдачи», ввода ИИН и ИКТ (индивидуального кода тестируемого).

Приказ вводится в действие с 11 октября 2024 года.

#тестирование #казахский язык #КАЗТЕСТ

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