"Правильные вещи" – вице-министр об установлении ограничений для стройкомпаний при госзакупках

Общество
Диасов Ораз
корреспондент

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, реально должно быть ограничение, потому что компания может выполнять свои обязательства по мере своих возможностей – финансовых, технических, трудовых ресурсов.

Фото: dknews.kz

Депутат Сената Серик Шайдаров предложил установить лимит при госзакупках для стройкомпаний. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев назвал такую меру правильной, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Это правильные вещи (установление лимита при госзакупках для стройкомпаний - прим. ред.). Реально должно быть ограничение, потому что компания может выполнять свои обязательства по мере своих возможностей – финансовых, технических, трудовых ресурсов», - сказал Еркебулан Дауылбаев.

При этом он добавил, что бывают случаи, когда компания выигрывает больше объема, чем она может осилить, и из-за этого теряется качество и не завершается строительство объекта.

Указал он и еще и на то, что Минфином предлагается включить дополнительные стимулирующие меры для местных компаний.

«Для стимулирования Минфин предлагает при участии на конкурсе местной компании и компании с другого региона предпочтение отдавать местным компаниям», - резюмировал спикер.

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