Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провели 13 заседание Межправительственного совета в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов и председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, прибывший с рабочим визитом в Астану, обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества в рамках 13 заседания казахско-кыргызского Межправительственного совета.

Стороны обсудили потенциал для наращивания торгово-экономических связей. Внимание уделено взаимодействию в области торговли, промышленной кооперации, инвестиций, энергетики, водной сферы, АПК, транспорта и логистики, туризма и др. Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за 8 месяцев т.г. вырос на 21% и составил $1,4 млрд.

«Благодаря личной поддержке и политической воле Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова казахско-кыргызское стратегическое партнерство обрело новый импульс. Наша общая цель – всестороннее выполнение задач, поставленных главами государств, и дальнейшее расширение многосторонней интеграции. Кыргызстан для нас не только дружественный сосед, братская страна, но и важный торгово-экономический партнер. Правительство Казахстана готово к совместной работе для достижения целей, отвечающих нашим общим интересам», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Совместные усилия глав наших государств вывели стратегическое партнерство Кыргызстана и Казахстана на качественно новый уровень. Развитию двусторонних связей способствовали важные соглашения, достигнутые в рамках официальных визитов Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Астану и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Бишкек. Правительство приложит все усилия для достижения поставленных целей»,— отметил Адылбек Касымалиев.

Участниками заседания рассмотрен ход реализации совместных мер, принятых на предыдущем заседании Межправсовета. Внимание уделено взаимовыгодному сотрудничеству в сферах энергетики и водоснабжения, а также инвестиционному взаимодействию. Точки роста отмечены в сфере АПК. Объем торговли сельхозпродукцией за 8 месяцев т.г. вырос на 42% и составил $326 млн, из которых свыше 80% – экспорт сельхозпродукции из РК. Перспективным направлением для сотрудничества является горный туризм. Обсуждены вопросы возрождения горных туристических маршрутов к пику Хан-Тенгри, расположенному на территориях двух стран. В рамках культурно-гуманитарного взаимодействия в Бишкеке прошел ряд мероприятий, в том числе Дни казахстанского кино, концерт к 100-летию со дня рождения народного артиста РК, композитора и дирижера Нургисы Тлендиева и др. Символом межкультурного диалога стал памятник «Золотой мост казахско-кыргызской дружбы», посвященный выдающимся писателям Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову.

Правительства Казахстана и Кыргызстана подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних взаимоотношений по всем ключевым направлениям сотрудничества. По итогам подписан Протокол 13-го заседания казахско-кыргызского Межправительственного совета.