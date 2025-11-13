Правительства Казахстана и Кыргызстана подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних взаимоотношений

Правительство
137

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провели 13 заседание Межправительственного совета в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов и председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, прибывший с рабочим визитом в Астану, обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества в рамках 13 заседания казахско-кыргызского Межправительственного совета.

Стороны обсудили потенциал для наращивания торгово-экономических связей. Внимание уделено взаимодействию в области торговли, промышленной кооперации, инвестиций, энергетики, водной сферы, АПК, транспорта и логистики, туризма и др. Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за 8 месяцев т.г. вырос на 21% и составил $1,4 млрд.

«Благодаря личной поддержке и политической воле Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова казахско-кыргызское стратегическое партнерство обрело новый импульс. Наша общая цель – всестороннее выполнение задач, поставленных главами государств, и дальнейшее расширение многосторонней интеграции. Кыргызстан для нас не только дружественный сосед, братская страна, но и важный торгово-экономический партнер. Правительство Казахстана готово к совместной работе для достижения целей, отвечающих нашим общим интересам», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Совместные усилия глав наших государств вывели стратегическое партнерство Кыргызстана и Казахстана на качественно новый уровень. Развитию двусторонних связей способствовали важные соглашения, достигнутые в рамках официальных визитов Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Астану и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Бишкек. Правительство приложит все усилия для достижения поставленных целей»,— отметил Адылбек Касымалиев.

Участниками заседания рассмотрен ход реализации совместных мер, принятых на предыдущем заседании Межправсовета. Внимание уделено взаимовыгодному сотрудничеству в сферах энергетики и водоснабжения, а также инвестиционному взаимодействию. Точки роста отмечены в сфере АПК. Объем торговли сельхозпродукцией за 8 месяцев т.г. вырос на 42% и составил $326 млн, из которых свыше 80% – экспорт сельхозпродукции из РК. Перспективным направлением для сотрудничества является горный туризм. Обсуждены вопросы возрождения горных туристических маршрутов к пику Хан-Тенгри, расположенному на территориях двух стран. В рамках культурно-гуманитарного взаимодействия в Бишкеке  прошел ряд мероприятий, в том числе Дни казахстанского кино, концерт к 100-летию со дня рождения народного артиста РК, композитора и дирижера Нургисы Тлендиева и др. Символом межкультурного диалога стал памятник «Золотой мост казахско-кыргызской дружбы», посвященный выдающимся писателям Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову.

Правительства Казахстана и Кыргызстана подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних взаимоотношений по всем ключевым направлениям сотрудничества. По итогам подписан Протокол 13-го заседания казахско-кыргызского Межправительственного совета.

Популярное

Все
В работе помогает робот
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Возвращение к истокам
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Стартуют крупные агропроекты
Первые – по выпуску стали, вторые – по добыче угля
Цена молчания слишком высока
Шанс вернуться домой
Реки готовят к паводку
Сохранить город чистым и зеленым
Эффективность, доказанная на деле
У истоков вечной дружбы
На защите экосистемы
Новые горизонты машиностроения
Трезвость – еще и свобода
Улытау укрепляет деловые связи
C5 + Китай: диалог политических партий
Ветеринария – стратегический ресурс для села
Еще четыре золота!
Как обезопасить цифровую среду?
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Олжас Бектенов провел 18-ое заседание диалоговой платформы …
Экономика Казахстана выросла на 6,4%: устойчивый рост сохра…
В Правительстве рассмотрели Концепцию программы «Қазақстан …
Олжас Бектенов ознакомился с развитием производства в ЗКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]