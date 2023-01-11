Правительство хочет простимулировать строительство новых рынков

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«Что касается модернизации рынков и цивилизованных форматов торговли. Мы полностью поддерживаем. Это очень правильный тезис. Весь прошлый год, когда занимались сдерживанием инфляции, мы видели, что разговаривать и договариваться самое главное, о сдерживании, о снижении цен либо о сдерживании маржи, торговой наценки намного легче и успешнее именно с цивилизованными форматами. И вы абсолютно правильно говорите, что нам надо стремиться к таким стандартам, довести до 70 до 80% торговли до цивилизованного формата, как и в соседних странах», – отметил Алихан Смаилов на коллегии Министерства торговли и интеграции.

Он добавил, что власти будут работать в этом направлении и не исключил возможность стимулировать строительство торговых площадок от 2 до 3 тысяч квадратных метров в городах, моногородах и областных центрах.

«Это не значит, что мы в целом весь вид деятельности торговли включим в ДКБ (Государственную программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» – прим. ред.), мы включим лишь строительство торговых центров. Возможно, мы еще посоветуемся с коллегами с тем, чтобы простимулировать именно строительство таких больших торговых площадок. Потому что широкая линейка продукции позволяет удерживать торговую наценку на относительно низком уровне. И это очень важно с точки зрения сдерживания роста цен на потребительские товары», – пояснил глава Правительства.