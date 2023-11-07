Правительство утвердило нацпроект “Доступный Интернет”

Правительство
94

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: kazpravda.kz

Нацпроект принят во исполнение поручений главы государства по развитию интернет-отрасли республики. Его ключевая цель – обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Национальный проект «Доступный Интернет» охватывает период c 2024 года до 2027 года, и на его реализацию будет использовано более 1,5 триллиона тенге. Стоит отметить, что большая часть этой суммы – свыше 1,3 триллиона тенге – представляет собой внебюджетные средства.

В рамках проекта значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе.

Так, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тыс. сел. В целом посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тыс. домохозяйств.

В рамках национального проекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит охватить мобильным интернетом 17 тыс. км автодорог.

Еще одним направлением станет дальнейшее развертывание сети 5G. На сегодня уже установлено 605 базовых станций. До конца 2025 года технологию 5G планируется внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах.

В рамках этой работы инвестиции операторов связи составят около 300 млрд тенге.

В целом реализация нацпроекта позволит до 2027 года довести уровень охвата казахстанцев высокоскоростным интернетом до 100% и укрепить позиции страны в качестве регионального цифрового хаба.

#президент #Смаилов #поручение #Правительство #интернет

Популярное

Все
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Войлок – дело тонкое
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Что нужно знать о территориальной обороне
Голос маралдинцев услышан
Нет языку вражды!
Новые возможности для отечественных экспортеров
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Запреты vs экономика
Отырарский казан в гостях на иссыкских курганах
Тектоника геолога Оздоева: от грузчика до академика
Сектор Газа – в фокусе внимания
С прицелом на оперативность
ВИЧ и беременность
Не допустить ущемления прав
Готовы к любым вызовам
Кадровая IT-кузница республики
Счастье в каждый дом
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
На перекрестке интересов
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Казахстан подписал соглашение с российским Газпромом
17 семей погибших шахтеров получат соцвыплаты
Вице-премьер обещал господдержку животноводству в Туркестан…
Энергетику обсудил Смаилов с представителем компании Orano

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]