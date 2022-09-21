Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов обращает внимание на возможный срыв добычи угля на крупнейшей шахте карагандинского угольного бассейна Шахты им. Ленина. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что на всенародном референдуме, прошедшем 5 июня 2022 года, казахстанцы поддержали новый пункт Конституции о праве собственности народа Казахстана на недра и их богатства.

«Теперь важной задачей Правительства является наполнение этого пункта реальным содержанием. Одним из конкретных механизмов справедливого распределения национального дохода от национальных богатств является повышение отдачи от сектора недропользования как в промышленное развитие страны, так и в инженерную и социальную инфраструктуру регионов. В Новом Казахстане абсолютно не приемлема ситуация, когда сливки снимает иностранный или отечественный недропользователь, эксплуатируя наши недра и выводя прибыль за рубеж, а убытки, расходы и затраты достаются населению и государственному бюджету!» - отметил мажилисмен.

По словам депутата, встречи с избирателями показали их взволнованность с перспективой работы шахты им. Ленина, а также закрытия, рекультивации и дальнейшего использования территории карьера, расположенного вблизи города и шахты.

«По обращению профсоюза шахтеров угольщиков «Коргау», острым и требующим своего немедленного решения является вопрос дальнейшей работы шахты им. Ленина. Без срочного проведения подготовительных работ, добыча угля может остановиться через 5-6 лет. Угроза безработицы грозит коллективу в 1400 человек – фактически 1400 семей могут остаться без заработка и средств существования», - сказал Смайлов.

Он отметил, что вопрос о перспективах развития многократно ставился коллективом шахты перед администрацией угольного департамента компании «Арселор Миттал Темиртау».

«В ответ им был презентован план развития на 20-летний период, но фактически реальные перспективы представлены только до 2024 года. В настоящее время на шахте осталось несколько лав по пласту Д6. Для продолжения стабильной работы требуется выполнить большой комплекс подготовительных работ для добычи угля по пласту Д1. Для этого необходимо пройти более 15 километров горных выработок. Работы были начаты, было пройдено 3 километра, однако около трех лет назад работы на пласте Д1 были остановлены», - описал ситуацию депутат.

Он добавил, что если срочные меры не будут приняты, то шахту ждет участь шахт «Тентекская» и «Абайская», где в сроки не была произведена подготовка производства, и коллективы шахт остались без подготовленных очистных забоев и в настоящее время не осуществляют добычу угля.

«Во времена Советского Союза это считалось бы преступлением. А как мы знаем, в то время казахстанская горная инженерная школа была одной из сильнейших в мире. Ситуация несет серьезные риски роста социального напряжения и требует немедленного решения», - сказал Смайлов.

Также депутат отметил необходимость закрытия, полной рекультивации и перспектив дальнейшего использования угольного карьера ТОО «Акжарык Комир», расположенного рядом с городом и шахтой им. В.И. Ленина.

«По информации профсоюзного комитета шахты и горожан, рассматривается проект строительства на месте карьера полигона бытового мусора, что категорически неприемлемо и несет риски для экологии и здоровья жителей города. Из-за близости к городской черте, угольная пыль с карьера, в ветреную погоду летит на город. Все мы знаем наши карагандинские ветра! Ясно, что в случае обустройства мусорного полигона, продукты разложения мусора будут относиться ветром непосредственно в город. При этом точной информации от городской администрации о дальнейшей судьбе карьера жители не имеют.

«23 августа 2022 года состоялась встреча представителей шахты им. Ленина и шахты «Казахстанская», акимата города Шахтинск с представителями ТОО «Акжарык Комир» и подрядчиками, занимающимися восстановлением дорожного полотна. В ходе встречи выяснилось, что в настоящее время у них отсутствует паспорт ведения работ по рекультивации карьера, а также технический проект на работы по восстановлению дорожного полотна. По факту, на местном уровне проблемы не решаются. Не решаются они и на республиканском уровне – Правительство полностью утеряло контроль над развитием и перспективами добычи на шахтах карагандинского угольного бассейна», - сказал депутат.

В этой связи депутат считает необходимым потребовать от компании «Арселор Миталл Темиртау» начать работы по подготовке к добыче пласта Д1 на шахте им. Ленина. Стартом работ должна стать комплектация 3-х проходческих бригад персоналом и необходимым современным технологическим оборудованием от проходческого комбайна до средств малой механизации, а также усилить контроль и провести ревизию действующих предприятий недропользования, с целью выявления тех, где имеются запасы, но не проводятся необходимые подготовительные работы для сохранения объемов добычи, отсутствуют или формальны подготовлены планы по перспективам и развитию предприятий, а также обязать недропользователей провести соответствующие работы по сохранению темпов добычи.