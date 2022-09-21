Фото: Kazpravda.kz
Мажилис
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов обращает внимание на возможный срыв добычи угля на крупнейшей шахте карагандинского угольного бассейна Шахты им. Ленина. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что на всенародном референдуме, прошедшем 5 июня 2022 года, казахстанцы поддержали новый пункт Конституции о праве собственности народа Казахстана на недра и их богатства.

«Теперь важной задачей Правительства является наполнение этого пункта реальным содержанием. Одним из конкретных механизмов справедливого распределения национального дохода от национальных богатств является повышение отдачи от сектора недропользования как в промышленное развитие страны, так и в инженерную и социальную инфраструктуру регионов. В Новом Казахстане абсолютно не приемлема ситуация, когда сливки снимает иностранный или отечественный недропользователь, эксплуатируя наши недра и выводя прибыль за рубеж, а убытки, расходы и затраты достаются населению и государственному бюджету!» - отметил мажилисмен.

По словам депутата, встречи с избирателями показали их взволнованность с перспективой работы шахты им. Ленина, а также закрытия, рекультивации и дальнейшего использования территории карьера, расположенного вблизи города и шахты.

«По обращению профсоюза шахтеров угольщиков «Коргау», острым и требующим своего немедленного решения является вопрос дальнейшей работы шахты им. Ленина. Без срочного проведения подготовительных работ, добыча угля может остановиться через 5-6 лет. Угроза безработицы грозит коллективу в 1400 человек – фактически 1400 семей могут остаться без заработка и средств существования», - сказал Смайлов.

Он отметил, что вопрос о перспективах развития многократно ставился коллективом шахты перед администрацией угольного департамента компании «Арселор Миттал Темиртау».

«В ответ им был презентован план развития на 20-летний период, но фактически реальные перспективы представлены только до 2024 года. В настоящее время на шахте осталось несколько лав по пласту Д6. Для продолжения стабильной работы требуется выполнить большой комплекс подготовительных работ для добычи угля по пласту Д1. Для этого необходимо пройти более 15 километров горных выработок. Работы были начаты, было пройдено 3 километра, однако около трех лет назад работы на пласте Д1 были остановлены», - описал ситуацию депутат.

Он добавил, что если срочные меры не будут приняты, то шахту ждет участь шахт «Тентекская» и «Абайская», где в сроки не была произведена подготовка производства, и коллективы шахт остались без подготовленных очистных забоев и в настоящее время не осуществляют добычу угля.

«Во времена Советского Союза это считалось бы преступлением. А как мы знаем, в то время казахстанская горная инженерная школа была одной из сильнейших в мире. Ситуация несет серьезные риски роста социального напряжения и требует немедленного решения», - сказал Смайлов. 

Также депутат отметил необходимость закрытия, полной рекультивации и перспектив дальнейшего использования угольного карьера ТОО «Акжарык Комир», расположенного рядом с городом и шахтой им. В.И. Ленина.

«По информации профсоюзного комитета шахты и горожан, рассматривается проект строительства на месте карьера полигона бытового мусора, что категорически неприемлемо и несет риски для экологии и здоровья жителей города. Из-за близости к городской черте, угольная пыль с карьера, в ветреную погоду летит на город. Все мы знаем наши карагандинские ветра! Ясно, что в случае обустройства мусорного полигона, продукты разложения мусора будут относиться ветром непосредственно в город. При этом точной информации от городской администрации о дальнейшей судьбе карьера жители не имеют.

«23 августа 2022 года состоялась встреча представителей шахты им. Ленина и шахты «Казахстанская», акимата города Шахтинск с представителями ТОО «Акжарык Комир» и подрядчиками, занимающимися восстановлением дорожного полотна. В ходе встречи выяснилось, что в настоящее время у них отсутствует паспорт ведения работ по рекультивации карьера, а также технический проект на работы по восстановлению дорожного полотна. По факту, на местном уровне проблемы не решаются. Не решаются они и на республиканском уровне – Правительство полностью утеряло контроль над развитием и перспективами добычи на шахтах карагандинского угольного бассейна», - сказал депутат.

В этой связи депутат считает необходимым потребовать от компании «Арселор Миталл Темиртау» начать работы по подготовке к добыче пласта Д1 на шахте им. Ленина. Стартом работ должна стать комплектация 3-х проходческих бригад персоналом и необходимым современным технологическим оборудованием от проходческого комбайна до средств малой механизации, а также усилить контроль и провести ревизию действующих предприятий недропользования, с целью выявления тех, где имеются запасы, но не проводятся необходимые подготовительные работы для сохранения объемов добычи, отсутствуют или формальны подготовлены планы по перспективам и развитию предприятий, а также обязать недропользователей провести соответствующие работы по сохранению темпов добычи.

Популярное

Все
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Уверен, что Президент Казахстана решил не подвергать страну политическим рискам, поэтому заявил о досрочных выборах главы государства
Новый мандат доверия
Чтобы налоги были не бременем
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Кредитная дилемма
Вся красота и смысл слов
Закладывается важнейшая демократическая традиция
Не выдержал критики и... срока гарантии
Проверка на дорогах
Близки к завершению
Скупой платит дважды
Идите и наслаждайтесь!
И снова о дорогах
Реформатор науки
Вершина личности
Не закрывая глаза
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Собачий урок
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Указ Президента Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области
Любовь к языку как путеводитель
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция

Читайте также

Мажилис
Мажилисмен требует приостановить правовые акты акимата по р…
Мажилис
Депутат потребовал забрать у ЕНПФ нераспределенные 211 млрд…
Международное сотрудничество , Мажилис
Информацией в сфере отмывания незаконных доходов будут обме…
Международное сотрудничество , Мажилис
В Договор о противодействии отмыванию доходов Таможенного с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]