Правительство утвердило генплан Семея

Основной целью генерального плана является создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Учитывается также взаимоувязанное развитие всех элементов планировочной структуры, рациональное функциональное зонирование и размещение промышленно-коммунальных и рекреационных зон с учетом включаемых в перспективные границы города существующих населенных пунктов и жилых комплексов.

До 2040 года генеральным планом планируется строительство новых предприятий и учреждений обслуживания населения в объеме 1145,19 тыс. м2 общей площади, в том числе дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, специализированные школы, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, учреждения культуры и искусства, учреждения здравоохранения и социальной защиты, закрытые спортивные сооружения, пожарные депо - 12 депо на 52 пожарные машины, прочие объекты обслуживания.

Предлагается вынести за пределы города наиболее потенциально опасные склады военной техники и других опасных для жизнедеятельности города веществ.

Подробнее в постановлении правительства от 7 октября 2024 года № 825.