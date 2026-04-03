К 2030 году планируется увеличить число занимающихся боксом, повысить эффективность системы подготовки и укрепить позиции казахстанских спортсменов на мировом уровне

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством утверждена Концепция развития бокса на 2026–2030 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz

Основные цели стратегически важного для отрасли документа – увеличение числа граждан, занимающихся боксом, повышение качества подготовки спортсменов и конкурентоспособности казахстанских боксеров на международной арене.

Концепция включает 6 ключевых разделов и охватывает все направления развития отрасли. Среди них следующие 5 приоритетных направлений:

- развитие инфраструктуры бокса;

- расширение массовости и формирование спортивного резерва;

- совершенствование научно-методического и медицинского сопровождения;

- повышение квалификации тренеров и судей;

- развитие международного сотрудничества и профессионального бокса.

Механизм реализации поставленных задач закреплен утвержденным комплексным планом, включающим 31 мероприятие. Эти меры направлены на системное решение актуальных задач отрасли и достижение конкретных результатов.

На сегодня в Казахстане боксом занимаются более 153 тыс. человек, с которыми работают свыше 2 тыс. тренеров во всех 20 регионах страны. В составе национальной сборной – 595 спортсменов, включая основной, молодежный, юниорский и юношеский составы.

По итогам прошедшего года более 39 тыс. детей занимаются боксом в детско-юношеских спортивных школах, с которыми работают 1 385 тренеров.

Предполагается, что реализация концепции придаст новый импульс системному развитию отрасли и станет важным шагом в развитии отечественного спорта, популяризации здорового образа жизни среди молодежи и укреплении имиджа страны на международной арене.