Правительство заволокитило – Токаев о создании Национальной товаропроводящей системы

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил до октября текущего года решить вопрос с запуском Национальной товаропроводящей системы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Более двух лет назад я дал поручение запустить Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров. Но Правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы", – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в октябре доложить, что сделано в этой сфере.

"Привлеките заинтересованных инвесторов", – поручил Президент РК.

При этом Глава государства подчеркнул, что сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса.

"Это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает. Правительству следует утвердить Правила формирования баланса ключевых товаров и самое главное – разработать единую информационную систему мониторинга. Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений", – заключил Касым-Жомарт Токаев.