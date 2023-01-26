Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Прокуратура Алматинской области совместно с областным департаментом полиции запустила специальный проект, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения. По данным официальной статистики, регион является антилидером страны по фактам смертности на автодорогах, а также занимает «почетное» второе место по количеству ДТП. Так, в прошлом году на территории области зафиксировано более 1 700 дорожных аварий, в которых пострадали 2 369 человек, погибли более 300.

В рамках проекта в каждом районе созданы мобильные группы, в задачи которых входит выявление проблемных участков дорог с целью принятия точечных мер по их устранению. В состав групп вошли прокуроры, полицейские, представители местных акиматов и общественности.

Как сообщили в департаменте полиции региона, за прошлый год стражами порядка проведено 1 270 обследований улично-дорожной сети. По результатам проверок направлено примерно столько же предписаний об устранении недочетов в адрес подрядных организаций, отвечающих за должное содержание дорог. За невыполнение указанных требований к административной ответственности привлечены 164 должностных лица. На опас­ных участках установлено 29 аппаратно-программных комплексов, которые осуществляют видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. В ближайшее время планируется дополнительно установить около 120 единиц такого оборудования.

Как рассказали на совещании прокурор области Берик Адамов и начальник областного департамента полиции полковник Бауржан Аленов, основные цели проекта – выявление и устранение причин ДТП, проведение инспекционных рейдов, усовершенствование действующего законодательства. Местные жители также могут принять активное участие в программе, направляя на Telegram-канал прокуратуры фото- и видеоматериалы об отсутствии уличного освещения, светофоров, дорожных знаков. Очень важно присылать информацию о несвоевременной уборке снега, некачественном строительстве и ремонте автодорог, нахождении сельхозживотных на трассах.

К слову, надзорный орган решил жестко бороться с дорожно-эксплуатационными службами, допускающими халатность в работе. Как мы уже сообщали, начато досудебное расследование в отношении работников нацкомпании «КазАвтоЖол», своевременно не убравших снег на трассе. В результате чего образовался гололед, случилась авария со смертельным исходом.

В рамках проекта по безопас­ности дорожного движения прокуроры, полицейские и сотрудники инспекции транспорт­ного контроля уже провели первые совместные рейды на участке автомагистрали Алматы – Усть-Каменогорск. В ходе проверок выявлены три грузовые автомашины, водители которых допустили нарушение весовых параметров. Перегруз составил 30–40% от положенных норм.

Лишний груз тут же перемес­тили на другие фургоны, нарушители оштрафованы на сумму свыше 700 тыс. тенге. К административной ответственности привлечены также предприятия, в которых работают дальнобойщики. Согласно статье 571 КоАП РК «Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов», работодателей наказали штрафами на общую сумму более 1 млн тенге.

#проверка #автотранспорт #груз

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