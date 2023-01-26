Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
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Асет Калымов, Алматинская область
Прокуратура Алматинской области совместно с областным департаментом полиции запустила специальный проект, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения. По данным официальной статистики, регион является антилидером страны по фактам смертности на автодорогах, а также занимает «почетное» второе место по количеству ДТП. Так, в прошлом году на территории области зафиксировано более 1 700 дорожных аварий, в которых пострадали 2 369 человек, погибли более 300.