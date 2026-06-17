Правозащитники или иностранное финансирование? – депутаты предлагают расширить прозрачность грантов

Мажилис

Авторы обращения предлагают сделать систему более открытой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты фракции Народной партии Казахстана выступили с инициативой расширить объем информации о зарубежном финансировании, поступающем в страну. Соответствующий депутатский запрос на имя министра культуры и информации Аиды Балаевой озвучил мажилисмен Магеррам Магеррамов, сообщает Kazpravda.kz

Поводом для обращения стала публикация Комитетом государственных доходов обновленного реестра лиц и организаций, получающих финансирование из иностранных источников. Впервые в нем были указаны не только получатели средств, но и объемы финансирования, а также источники поступления денег.

По словам депутата, только за второе полугодие 2025 года в Казахстан поступило более 12 миллиардов тенге иностранного финансирования.

«Значительная часть указанных средств направлена в структуры, позиционирующие себя как правозащитные, медийные и экспертные организации, которые участвуют в формировании общественно-политической повестки», — отметил Магеррамов.

При этом депутат считает, что существующий реестр дает лишь общее представление о финансировании.

«Реестр раскрывает только суммы и первичных получателей. Однако отсутствует информация о конкретных проектах, целях финансирования, цепочках распределения средств и конечных исполнителях. В результате общество и государственные институты не могут в полной мере оценить, каким образом эти средства используются и какие проекты реализуются за счет зарубежного финансирования», — говорится в запросе.

Авторы обращения предлагают сделать систему более открытой и дополнить публикуемые сведения информацией о проектах, реализуемых за счет иностранных средств, целях их финансирования, организациях и исполнителях, участвующих в реализации инициатив, а также результатах такой деятельности.

По мнению депутатов, это позволит обществу лучше понимать, на какие направления направляются зарубежные гранты и какой эффект они дают.

«Подчеркиваем: речь не идет о запрете неправительственных организаций. Речь идет о повышении прозрачности и информированности общества», — заявил Магеррамов.

Тема иностранного финансирования сегодня вызывает повышенный общественный интерес, поскольку затрагивает деятельность организаций, работающих в сфере медиа, экспертной аналитики и гражданских инициатив.

«Прозрачность в условиях современных вызовов имеет важное значение для укрепления доверия общества и защиты национальных интересов», — подчеркнул депутат.

В связи с этим парламентарии предложили рассмотреть возможность совершенствования действующей системы учета иностранного финансирования и проинформировать о возможных механизмах расширения отчетности.
 

#финансирование #депзапрос #иноагенты

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