Праздничный концерт ко Дню Независимости прошел в Астане

Фото пресс-службы акимата Астаны

В столице во Дворце мира и согласия в рамках празднования Дня Независимости, состоялся гала-концерт «Тәуелсіздік – ел ұраны». На патриотическом вечере выступили артисты столичных учреждений культуры, а также специально приглашенные гости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В гала-концерте, посвященном Дню Независимости РК, приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, депутаты Мажилиса Парламента РК, государственные и общественные деятели, а также представители творческой интеллигенции и жители города.

Для горожан в фойе были представлены выставки, также приуроченные ко Дню Независимости Республики Казахстан. Одна из них – посвященная истории движения «Алаш» и ее представителям – была организована дирекцией объединенных музеев Астаны. Вторую выставку, на которой были представлены различные композиции из книг, подготовила централизованная библиотечная система.

«Тәуелсіздік – ел ұраны» – мероприятие, которое вновь напомнило обществу о ценности Независимости, об историческом пути, пройденном казахстанцами для достижения сегодняшнего благополучия в стране. Гала-концерт был направлен на укрепление патриотических настроений граждан, их интереса к творчеству и культуре страны, а также национального духа казахстанского народа.

На концерте зрителям было представлено творчество столичных учреждений культуры: Государственной академической филармонии, молодежного театра «Жастар», Государственного театра танца «Наз», Государственного театра драмы и комедии «Nomad», инклюзивного театра «Қанаттылар». Специально приглашенными гостями, которые также порадовали астанчан своими выступлениями, стали Заслуженный деятель Казахстана, народная певица Айгуль Косанова и известные звезды отечественной эстрады Куандык Рахым, группа «KEШ YOU».

Артисты Государственного театра танца «Наз» открыли праздничный вечер прологом «Ғасырлар үні». Выступление актеров театра «Жастар» с поэтической композицией «Желтоқсан құрбандарына арнау» заставило сопереживать публику трагическим судьбам борцов за независимость Казахстана. Лирическую песню «Сәлем саған беремін» зрители напевали вместе с заслуженным деятелем РК Айгуль Косановой в сопровождении казахского оркестра Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева, вспоминая о бескрайних степных просторах.

Пронзительная романтическая постановка «Қыз жылаған» из репертуара театра «Қанаттылар» поведала о любовных переживаниях девушки с инвалидностью, чем растрогала до слез. Ансамбль детской студии Bala time, выступивший с номером «Мы все равны», спел о важности сохранения мира на земле, призывая проявлять доброту и милосердие. Попурри задушевных песен «короля казахского вальса» Шамши Калдаякова в интерпретации Музыкального театра юного зрителя вызвало ностальгию и погрузило меломанов в атмосферу прошлых лет.

Куандык Рахым продемонстрировал артистические таланты под мелодии «Мен қазақпын» и «Қазақтың ұлымын», воспевающими национальные духовные ценности. Айгерим Ораз, Айдын Жумабай блистали на сцене под звуки популярной композиции о столице «Астана махабатым менің», прозвучавшей в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.

Финальным аккордом концерта стала песня «Қазақстан» в исполнении Алтынбека Арыстанбека, Акботы Куснадин, Муратбека Хайролда и Дианы Маевой.

Разнообразная программа вечера включала не только исполнение музыкальных произведений и танцев, но и театральные постановки, поэтические композиции, а также выступление оркестра. Также артистами были исполнены композиции известных и заслуженных деятелей казахстанской культуры таких, как Гарифолла Курмангалиев, Айткали Жайымов, Бахытжан Байкадамов и другие.

Концертные номера, посвященные родине и главному празднику страны, оставили в памяти зрителей неизгладимые впечатления.