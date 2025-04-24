Масштабное культурно-просветительское мероприятие объединило известных писателей, поэтов и литературоведов, издательских и редакционных работников из 70 стран. На протяжении пяти дней свою продукцию гостям выставки будут представлять лучшие издательства Казахстана, России, Турции, Китая, Испании, Ирана, Португалии и Монголии.

Открывая мероприятие, советник Президента по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья подчеркнула ведущую роль литературы и искусства в культурной жизни общества. По ее словам, книга сегодня – это олицетворение духовности, высоких морально-нравственных ориентиров.

– Глубоко символично, что открытие выставки совпало с Нацио­нальным днем книги, который наша страна в этом году отмечает впервые. Этот значимый праздник был учрежден по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, поддержавшего инициативу членов Национального курултая. Любовь к книге – это залог счастливого будущего, ведь именно книга является мудрым учителем и воспитателем молодого поколения казахстанцев. От всего сердца поздравляю участников и гостей выставки с Национальным днем книги! – отметила Кунсулу Закарья.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, народный писатель Кыргызской Республики генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, глава миссии Португалии в Казахстане Жозе Атаиде Амарал, поэт Галым Жайлыбай и другие деятели культуры.

Первый день выставки был богат на события. Султан Раев презентовал свою новую книгу «Жанжаза», а известный российский поэт Виктор Слипенчук – девятитомное собрание сочинений, выпущенное издательством «Художественная литература». Писательница Сауле Кожатаева провела автограф-сессию, публицист Бигельды Габдуллин представил книги «Мараль» и «Кантар-2022», а литературовед-пушкинист Полина Бояркина выступила с лекцией на тему «Как читать «Евгения Онегина»?». Кроме того, гости выставки смогли принять участие в интеллектуальных играх и мастер-классах по гончарному искусству, организованных Академией юных талантов «Өнер».

VII Международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair 2025 продолжит свою работу до 27 апреля. В течение этого времени жители и гости столицы смогут встретиться с любимыми писателями и получить их автографы, приобрести книги крупнейших издательств, прослушать увлекательные лекции и стать участниками открытых уроков зарубежных преподавателей.