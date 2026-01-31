Президент Таджикистана поздравил граждан страны с наступлением одного из древних праздников арийских народов – Сада, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ховар

Фото: А.Аманжолова

«Праздник Сада наряду с другими национальными празднествами является духовным наследием наших славных предков, который был возрождён благодаря независимости», - сказал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем поздравлении.

Следует отметить, что, несмотря на созданные на протяжении веков искусственные преграды для празднования Сада, таджикская нация сохранила его как жизненную ценность в своей памяти.

Потому что в сущности Сада лежат гуманистические идеи, этот древний обряд, как и другие национальные праздники Таджикистана, символизирует вечную связь человека с природой и космосом, является символом радости и веселья, процветания, чистоты и свободы, мира, постоянства тепла и света.

В древности, и особенно в эпоху Саманидов, когда праздник Сада отмечался с особым величием, эти традиции и обычаи были широко распространены.

Название праздника Сада обычно связывают с числом сто, то есть пятьдесят дней и пятьдесят ночей до Навруза, но, по мнению некоторых ученых, Сада происходит от авестийского слова «санд», означающего возникновение, озарение и проявление, что имеет отношение к свету и теплу.