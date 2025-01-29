Празднование юбилея Абая Кунанбаева началось в Семее

Праздновать юбилей поэта будут весь год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Семее состоялись мероприятия, посвящённые 180-летнему юбилею Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В государственном музее-заповеднике поэта «Жидебай - Бөрілі» открыли сразу две выставки. На них представили первый сборник произведений Абая, изданный в 1909 году в Санкт-Петербурге.

Среди экспонатов можно увидеть и редкие рукописи писателя, его музыкальные инструменты, фотографии.

Сегодня в фондах музея хранится более 900 необычных произведений изобразительного искусства, которые ещё ни разу не представляли на выставках.

- Мы впервые показали посетителям музея оригинал письма Абая своему сыну Магауе. Также в число экспонатов мы включили известную трёхструнную домбру поэта. На таком инструменте играл народный акын Шакир Абенов и воспеватель Абая – Альмаганбет. На выставке можно увидеть и рукописи аксакалов, которые когда-то своими глазами видели Абая, - рассказывает зав. отделом экспозиции и организации выставок Нурсулу Санакбеккызы.

Праздновать юбилей поэта будут весь год. За этот период областное управление культуры планирует провести около 500 мероприятий.