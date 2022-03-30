Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в интервью журналистам в Мажилисе прокомментировал предложение продлить учебный год в казахстанских школах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Учитывая, что в январе мы определенное время не могли обучаться по объективным причинам, кроме того, у нас была пандемия, были потери в знаниях. В связи с этим в прошлом году у нас была практика проведения летней школы, мы так называем. Это мировая практика, многие страны вообще увеличивают продолжительность учебного года. А мы говорим о том, что в этом году, как и в прошлом году, проведем летнюю школу для наших детей", – сказал глава МОН.

Такое решение министр аргументировал необходимостью подтянуть знания учащихся.



"Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с нашими учителями. Дополнительных расходов это не влечет", – сказал Асхат Аймагамбетов.