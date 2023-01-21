Предприниматель Алматинской области перевел лжесотруднику Антикора 1 миллион тенге

Общество
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Платили за покровительство.

Фото : ANTIKOR

Еще одного лжесотрудника Антикора задержали в Алматинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Антикоррупционная служба задержала 40-летнего мужчину. Представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, обманным путем он завладел денежными средствами в сумме 1 млн тенге, принадлежащими руководителю одного из предприятий Алматинской области, за оказание общего покровительства.

В ходе личного обыска изъято служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции, упраздненной в 2014 году.
Согласно имеющимся данным, мужчина мог совершать аналогичные преступления и ранее.

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