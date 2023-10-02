Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира

Казахстанские дети смогут бесплатно получить образование в 17 лучших университетах мира
Предприниматель из Казахстана Канат Амиркин оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Как вы все помните, я совсем недавно объявил о создании благотворительного фонда, который будет пополняться исключительно за счет регионального дохода нашей компании. Для тех, кто не в курсе, мы решили направлять 30% от регионального дохода компании в равных пропорциях на Казахстан и Украину строго на благотворительные проекты. И пока сейчас идут формальные процессы, я уже выделил 100 000$ из собственных средств для помощи нуждающимся. Следующий наш с партнерами шаг, это я думаю почти уникальное предложение для родителей, у кого дети учатся в старших классах, и заканчивают школу в 2024 году и позже. Мы с партнерами оплатим обучение ребят, обладателей синего паспорта и которые смогли поступить в лучшие университеты мира", - написал бизнесмен.
По его словам, заявитель должен быть гражданином Казахстана.
"Национальность, цвет кожи, язык и так далее для нас не имеют значения, единственное условие - помимо того, что он должен быть казахстанцем по праву рождения, это затруднительное положение родителей/опекунов, которые не могут оплатить довольно недешевое обучение ребенка. Под этот критерий, думаю, попадают практически все дети, за исключением детей чиновников и «бизнесменов» из списка Forbes. Если у вас есть ребенок-умница, который смог поступить в один из ниже представленных университетов мира - Welcome! Уже сейчас готовьтесь усиленно, и все возможно!" - добавил Канат Амиркин.
По его словам, количество мест не ограничено.
Список лучших университетов мира, обучение в которых готов оплатить предприниматель:
1 - Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States
2 - University of Cambridge, United Kingdom
3 - University of Oxford, United Kingdom
4 - Harvard University, United States
5 - Stanford University, United States
6 - Imperial College London, United Kingdom
7 - ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Switzerland
8 - National University of Singapore (NUS), Singapore
9 - UCL (University College London), United Kingdom
10 - University of California, Berkeley (UCB), United States
11 - University of Chicago, United States
12 - University of Pennsylvania, United States
13 - Cornell University, United States
14 - University of Melbourne, Australia
15 - California Institute of Technology (Caltech), United States
16 - Yale University , United States
17 - Princeton University, United States.