Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент

Казахстанские дети смогут бесплатно получить образование в 17 лучших университетах мира

Фото: Kazpravda.kz

Предприниматель из Казахстана Канат Амиркин оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Как вы все помните, я совсем недавно объявил о создании благотворительного фонда, который будет пополняться исключительно за счет регионального дохода нашей компании. Для тех, кто не в курсе, мы решили направлять 30% от регионального дохода компании в равных пропорциях на Казахстан и Украину строго на благотворительные проекты. И пока сейчас идут формальные процессы, я уже выделил 100 000$ из собственных средств для помощи нуждающимся. Следующий наш с партнерами шаг, это я думаю почти уникальное предложение для родителей, у кого дети учатся в старших классах, и заканчивают школу в 2024 году и позже. Мы с партнерами оплатим обучение ребят, обладателей синего паспорта и которые смогли поступить в лучшие университеты мира", - написал бизнесмен.

По его словам, заявитель должен быть гражданином Казахстана. 

"Национальность, цвет кожи, язык и так далее для нас не имеют значения, единственное условие - помимо того, что он должен быть казахстанцем по праву рождения, это затруднительное положение родителей/опекунов, которые не могут оплатить довольно недешевое обучение ребенка. Под этот критерий, думаю, попадают практически все дети, за исключением детей чиновников и «бизнесменов» из списка Forbes. Если у вас есть ребенок-умница, который смог поступить в один из ниже представленных университетов мира - Welcome! Уже сейчас готовьтесь усиленно, и все возможно!" - добавил Канат Амиркин. 

По его словам, количество мест не ограничено.

Список лучших университетов мира, обучение в которых готов оплатить предприниматель:

1 - Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States

2 - University of Cambridge, United Kingdom

3 - University of Oxford, United Kingdom

4 - Harvard University, United States

5 - Stanford University, United States

6 - Imperial College London, United Kingdom

7 - ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Switzerland

8 - National University of Singapore (NUS), Singapore

9 - UCL (University College London), United Kingdom

10 - University of California, Berkeley (UCB), United States

11 - University of Chicago, United States

12 - University of Pennsylvania, United States

13 - Cornell University, United States

14 - University of Melbourne, Australia

15 - California Institute of Technology (Caltech), United States

16 - Yale University , United States

17 - Princeton University, United States.

#поддержка #бизнесмен #благотворительность #оплата #обучение за рубежом

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