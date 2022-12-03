Предприниматели Алматинской области пришли на помощь жителям Экибастуза

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

По инициативе акимата Алматинской области совместно с меценатами в Экибастуз направлена гуманитарная помощь, передает Kazpravda.

Бизнес-сообщество Алматинской области не осталось в стороне от проблем экибастузцев. Предприниматели решили оказать посильную помощь замерзающим соотечественникам.

"Сейчас отправляется фура с 500 масляными радиаторами (обогревателями). Наша компания активно занимается благотворительной деятельностью.

Ежегодно в бюджет закладывается около 30 миллионов тенге на меры социальной поддержки населения, в том числе на постройку школ, домов, мечетей, подарки детям из отдаленных регионов страны.

Уверен, что надо помогать друг другу в тяжелое время, такая поддержка объединяет казахстанцев, делая нашу страну только сильнее", - сказал предприниматель Зия Талгатов.

Бизнесмен также отметил, что в вопросе логистики и коммуникации акимат Алматинской области оказал поддержку.

Сегодня радиаторы были распределены согласно заявке жителей города Экибастуз.

Как отметила заместитель акима города Экибастуз Мариям Маликова, технику роздали жильцам многоквартирных домов, проживающих на улицах Бауыржана Момышулы и Машхур Жусипа.