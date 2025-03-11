Предпринимателя осудили за неуплату налогов в Шымкенте

Руководителя ТОО приговорили к 2,5 годам условно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Верховный Суд удовлетворил кассационное ходатайство прокурора города об отмене постановления апелляционной инстанции о признании незаконным уведомления органов государственных доходов на сумму свыше 263 млн тенге.

«По данному факту прокуратурой города в отношении руководителя ТОО начато досудебное расследование (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций), уголовное дело направлено в суд. В ходе судебного разбирательства руководитель ТОО возместил причиненный ущерб государству в размере 261 млн тенге», – уточнили в надзорном органе.

Там же добавили, что по приговору суда предприниматель осужден к 2,5 годам условно с учетом применения Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК».