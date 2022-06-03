Фото Ж. Жумабеков
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Председатель Мажилиса встретился с Генеральным секретарем ТюркПА

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился сегодня с Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехметом Сурейя Эром.

Приветствуя дипломата, Ерлан Кошанов отметил, что наша страна вступает в новый этап в истории своей независимости.

- Наш Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой проведения референдума в связи с конституционными изменениями. Это историческое решение, обусловленное требованием времени и запросом общества. В связи с этим в нашу страну прибыли наблюдатели ТюркПА. И Вы тоже принимаете участие в этом, – сказал Председатель Мажилиса.

В свою очередь Мехмет Сурейя Эр отметил, что Казахстан сегодня по многим показателям является лидером региона. Он подчеркнул, что успешное проведение референдума станет важным этапом на пути дальнейшего развития страны.

- В своем Послании Президент Казахстана предложил проведение референдума. Это судьбоносное решение, которое полностью отвечает интересам ваших граждан, - подчеркнул Генеральный секретарь ТюркПА.

Ерлан Кошанов выразил признательность Мехмету Сурейя Эру за участие в наблюдении по проведению республиканского референдума в Казахстане.

Собеседники обсудили также вопросы, связанные с проведением Совета Ассамблеи и XI пленарного заседания ТюркПА в Кыргызстане, в ходе которого предусматривается принятие Стратегической дорожной карты организации на 2023-2028 годы.

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