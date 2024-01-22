Представитель высшего законодательного органа КНР посетит Казахстан в январе

Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz .

Фото: МИД РК

23-27 января 2024 года состоится визит заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Хао Минцзиня в Казахстан, он посетит Алматы и Астану.

"Визит направлен на дальнейшее укрепление межпарламентского взаимодействия между двумя странами", - сказал Айбек Смадияров.

В ходе визита планируются переговоры с председателями Сената и Мажилиса парламента Мауленом Ашимбаевым и Ерланом Кошановым, встречи с заместителем председателя Мажилиса парламента РК Альбертом Рау, первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, а также с председателем маслихата г. Алматы Меиржаном Отыншиевым.