Представитель законодательного органа КНР высоко оценил реформы Казахстана

Фото: пресс-служба Сената

В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил активный политический диалог между Казахстаном и Китаем, который основан на узах многовековой дружбы и взаимной поддержки. Импульс всестороннему стратегическому партнерству придают доверительные взаимоотношения глав двух государств. Только за прошлый год в ходе визитов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано 28 двусторонних документов и 78 коммерческих соглашений.

Вместе с тем, спикер палаты акцентировал внимание на важности дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций.

- Мы заинтересованы в развитии межпарламентского сотрудничества и обмене опытом со Всекитайским собранием народных представителей. В представительных органах обеих стран созданы межпарламентские группы дружбы. Важно всесторонне использовать потенциал этих групп для решения конкретных и актуальных вопросов. Большое значение имеет организация взаимных визитов с участием депутатов-членов групп дружбы и установление связей между постоянными комитетами, – сказал Спикер Сената.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр международной и региональной повестки. Ключевое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, прозвучали идеи по активизации взаимодействия по линии инвестиционного сотрудничества, туризма, а также водного обеспечения и других отраслей.

Также спикер Сената ознакомил заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП с законотворческой работой палаты, направленной на реализацию реформ, инициированных главой государства.

Маулен Ашимбаев выразил слова признательности ассоциациям буддизма и даосизма в Китае за системное участие и поддержку идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

- В октябре прошлого года в Астане состоялось XXI заседание секретариата съезда. Мы приняли Концепцию развития съезда на предстоящие 10 лет, определив цели и задачи в его рамках. Руководство буддийских и даосских ассоциаций Китая постоянно и активно участвуют в работе форума. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем плодотворно работать в этих направлениях с представителями Китая, - подчеркнул председатель Сената.

В свою очередь, Хао Минцзин высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. Он также отметил важность работы казахстанского Съезда лидеров мировых религий в продвижении диалога и взаимного уважения различными религиозными течениями мира, а также вклад съезда в продвижение вопросов международной безопасности.