Представители Казахстана и Ирана подписали очередной меморандум о взаимодействии

В рамках первого заседания казахстанско-иранского Делового совета председатель правления холдинга "Байтерек" Куандык Бишимбаев и сопредседатель совета от Ирана Амир Абеди подписали меморандум о взаимодействии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу
АО "НУХ "Байтерек".
"Снятие санкций с Ирана и предстоящая эффективная работа казахстанско-иранского Делового совета позволяют надеяться, что уже в этом году начнется активизация взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Финансовая система в первую очередь обслуживает торговлю. В настоящее время уже есть информация о том, что 9 банков Ирана подключены к международной платежной системе SWIFT. В нашей делегации присутствуют представители казахстанских банков, которые заинтересованы установить отношения с иранскими финансовыми институтами", – сказал Куандык Бишимбаев.
Как отметил Амир Абеди, теперь банковская система Ирана открыта для ведения корреспондентских отношений с банками Казахстана.
"Важно решить вопрос банковского взаимодействия. Без этого невозможно развивать торгово-инвестиционное взаимодействие. Кроме того, между Казахстаном и Ираном необходимо аннулировать визовый режим. В настоящее время у Ирана со 190 странами работает система получения визы в аэропортах", – заявил он.
Напомним, что ранее на казахстанско-иранском бизнес-форуме в Тегеране стороны подписали
ряд крупных контрактов.