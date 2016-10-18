Представители МФЦА в Лондоне встретились с британскими инвесторами

Экономика
Ксения Воронина
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) провел в Лондоне День инвесторов при содействии TheCityUK, Посольства РК в Великобритании и Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) , передает Kazpravda.kz.

Перед представителями деловых кругов и бизнес-сообщества выступили посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ержан Казыханов, исполнительный директор ICAEW Роберт Ходкинсон, глава TheCityUK по странам Евразии Стив Борн и управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Казыханов обратил внимание собравшихся на экономическом росте Казахстана, дающем возможность развития привлекательных условий для иностранных инвесторов. По его словам, МФЦА сыграет в этом огромную роль, ведь он станет ведущим финансовым центром, соответствующим международным стандартам.

"TheCityUK и Европейский банк реконструкции и развития совместно работают в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Администрацией МФЦА в целях создания Международного финансового центра "Астана". Британская индустрия финансовых и профессиональных услуг поддерживает данную инициативу, что подчеркивает важность такого проекта в создании благоприятного инвестиционного климата и интеграции международных стандартов бизнеса. Создание МФЦА c сильной нормативно-правовой базой говорит об открытости Казахстана для бизнеса и готовности страны к привлечению прямых иностранных инвестиций", – отметил глава TheCityUK по странам Евразии Стив Борн.

Исполнительный директор ICAEW Роберт Ходкинсон также отметил, что с созданием МФЦА потенциал региона станет еще привлекательнее для инвесторов, ведь центр будет работать по принципам английского права, включая требования к финансовой отчетности, и будет соответствовать лучшим международным стандартам.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов подробно рассказал о стратегических направлениях финансового центра. Как отметил Келимбетов, создание МФЦА является частью структурных реформ по диверсификации экономики Казахстана.

"В стране созданы условия для эффективной работы финансового центра в соответствии с мировыми стандартами", – подчеркнул Келимбетов.

Он также обратил внимание инвесторов на приватизацию национальных компаний ФНБ "Самрук-Казына", листинг которых будет проходить на бирже МФЦА. Кайрат Келимбетов добавил, что китайская инициатива "Экономический пояс Шелкового Пути" тесно коррелирует с казахстанскими программами развития, и поэтому у МФЦА есть огромный потенциал стать финансовым хабом при реализации данной программы.

Участников Дня инвесторов интересовали приоритетные направления, вопросы о создании биржи со стратегическим партнером, Суда и Арбитражного Центра МФЦА. Управляющий и представители МФЦА дали исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы британских предпринимателей.

