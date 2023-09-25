Представителя Казахстана избрали на пост вице-президента JARUS

Фото: пресс-служба КГА

Представитель Казахстана избран на пост вице-президента JARUS, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации.

По данным ведомства, в рамках пленарного заседания объединенного комитета по разработке правил в области беспилотной авиации (JARUS) в Оттаве (Канада), в котором приняли участие генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду и директор департамента беспилотных авиационных систем Владимир Кошманов, состоялось голосование по выбору заместителя председателя региона Азия/Австралия.

«По результатам голосования стран-участников объединенного комитета гендиректор «Авиационной администрации Казахстана» Каталин Раду был избран на пост вице-председателя JARUS региона Азия/Австралия.

Участники и представители JARUS признают азиатский регион одним из ключевых в области продвижения беспилотной авиации. Участники также отметили вклад Республики Казахстан в активное сотрудничество и стремление к гармонизации с международными нормами», – сообщили в пресс-службе.

В комитете уверены, что избрание представителя из Казахстана на пост вице-председателя JARUS окажет положительное влияние на совершенствование законодательства и реализацию международных норм в области беспилотной авиации.

Отмечается, что объединенный комитет авиационных властей по разработке требований в области беспилотной авиации JARUS объединяет авиационные власти разных стран для разработки согласованных международных норм в области беспилотной авиации.

«JARUS способствует укреплению сотрудничества между странами-участниками и служит центральным органом для обмена опытом и передовой практикой в области регулирования беспилотной авиации. Республика Казахстан активно участвует в деятельности объединенного комитета, стремясь внести свой вклад в формирование методических рекомендаций, которые могли бы учитывать особенности и специфику эксплуатации беспилотных авиационных систем в стране. Кроме того, было принято решение, что следующее пленарное заседание JARUS будет проведено в Астане в мае 2024 года», – добавили в КГА.