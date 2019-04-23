Преемственность курса Елбасы будет обеспечена – Нигматулин о решении съезда партии "Nur Otan"

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин считает, что сегодняшнее решение съезда партии "Nur Otan"
о выдвижении Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты Казахстан логично, закономерно и обоснованно, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Мажилиса .
"Касым-Жомарт Кемелевич более 40 лет находится на государственной службе, он знает ситуацию как внутри страны, так и прекрасно ориентируется в международной обстановке", - сказал спикер Мажилиса.
Как отметил Нигматулин, все эти годы Касым-Жомарт Токаев находится рядом с Елбасы, участвовал в разработке и реализации важнейших государственных программ.
"Касым-Жомарт Токаев успешно обеспечит преемственность, стабильность власти и дальнейшее претворение в жизнь стратегического курса нашего Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по строительству мощного и процветающего Казахстана", - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.