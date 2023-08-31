Премьер доложил на собрании AMANAT об исполнении поручений президента

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава Кабмина отметил, что поручения главы государства, озвученные в предыдущих посланиях, в целом выполнены.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о реализации ряда значимых мер в экономике, государственном секторе и социальной сфере в рамках исполнения посланий президента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В ходе выступления на расширенном собрании фракции партии AMANAT он отметил, что в целях усиления сберегательной функции Национального фонда были внедрены новые правила по ограничению изъятий трансфертов и роста расходов бюджета.

«Это особенно актуально в связи с внедрением с 1 января 2024 года инициативы главы государства «Национальный фонд – детям». Данный проект охватит 6,7 млн детей, которые смогут использовать накопленные средства по достижению 18 лет на образование либо покупку жилья», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, за последние 4 года за счет ревизии и оптимизации бюджетных расходов на приоритетные задачи перенаправлены 4,7 трлн тенге. Кроме того, за счет улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизации за этот же период в республиканский бюджет получено дополнительно более 2 трлн тенге.

Премьер-министр напомнил, что в нынешнем году заработал закон о банкротстве физических лиц.

«На сегодня более 10 тыс. граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства. Это позволило снизить их долговую нагрузку», — отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что в целях усиления работы по возврату государству незаконно приобретенных активов принят соответствующий закон. Вместе с тем по результатам работы Комиссии по демонополизации возвращены в государственную собственность пакеты акций и доли участия в 16 компаниях, 7 зданий, 160 ж/д путей и объектов, а также деньги.

«В целом принятые меры по противодействию теневой экономике позволили за последние 4 года снизить ее с 27% до 19% к ВВП», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр сообщил, что в целях формирования нового инвестиционного цикла реализуется Концепция инвестиционной политики до 2026 года.

В рамках инвестиционных контрактов компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты.

Для привлечения крупных инвесторов предусмотрена возможность заключения Соглашения об инвестициях с предоставлением любых из действующих мер господдержки на индивидуальных условиях. При этом устанавливаются встречные обязательства для инвестора.

Также внедрена возможность заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства.

В целях привлечения дополнительных инвестиций в нефтегазовую сферу с 2023 года введены фискальные стимулы при заключении Улучшенного модельного контракта.

В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении.

«Благодаря принятым мерам в 2022 году привлечен рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере 28 млрд долларов. В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, благодаря принятым мерам экономика страны демонстрирует уверенный рост. В частности, по итогам 7 месяцев т. г. он составил 4,8%. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях.

В текущем году ВВП на душу населения вырос до 13,3 тыс. долларов, а внешнеторговый оборот увеличился до 140 млрд долларов. Международные резервы страны на сегодня составляют почти 95 млрд долларов.

«Поручения главы государства, озвученные в предыдущих посланиях, в целом выполнены. Продолжается реализация системных, долгосрочных поручений. В целом проведена масштабная системная работа, направленная на повышение благосостояния населения. Правительство совместно с Парламентом продолжит работу по реализации поставленных задач», — заключил Алихан Смаилов.

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