Премьер: Эвакуация нужна для спасения жизней

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Работа по эвакуации жителей из подтопленных регионов осложняется их убежденностью в отсутствии такой необходимости. В связи с этим премьер-министр на заседании правительства обратился к казахстанцам.

«Прошу казахстанцев очень серьезно относиться к оповещению акиматов и специальных служб, слушать их и принимать вынужденные неудобства. Это позволит сохранить жизни. Эвакуация направлена именно на обеспечение безопасности. Прошу оказывать содействие спасателям, не осложнять их работу и, тем более, не проявлять агрессию. Они работают для вас. А работать спасателям непросто», — подчеркнул глава правительства.

Сотрудникам силовых структур и спасателям, действительно, приходится проявлять отвагу и смелость во время нелегкой службы. Так, в Западно-казахстанской области сержанту Батырбеку Капсикову во время спасательной операции нанесли ножевые ранения. Преступник задержан. В Актюбинской области в условиях паводка пришлось принимать роды. Удалось спасти маму и новорожденных двойняшек.