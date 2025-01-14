Премьер-министр дал ряд поручений по подготовке к зимней Азиаде-2025

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министерству туризма и спорта, акиматам, всем заинтересованным организациям и компаниям поручено создать необходимые условия для успешного выступления сборной Казахстана в Китае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: НОК РК

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил заслуги и достижения выдающихся спортсменов-олимпийцев и пожелал участникам национальной сборной успешного выступления на зимних IX Азиатских играх в Харбине.

«Надеемся, что наши спортсмены хорошо выступят на предстоящих Азиатских играх и подарят казахстанцам настоящий праздник спорта. История зимних видов спорта Казахстана помнит успехи наших выдающихся спортсменов-олимпийцев: Владимира Смирнова, Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена, Юлии Галышевой. Желаю нашим спортсменам продолжить эти славные традиции и успешно выступить на предстоящих играх в Харбине!» – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства подчеркнул, что проведение крупных спортивных мероприятий стимулирует интерес населения страны к занятиям зимними видами спорта, а также способствует развитию туризма. Вместе с тем отмечена важность доступности объектов спортивной инфраструктуры для казахстанцев.

«Все спортивные объекты должны оставаться доступными для широких масс населения. Это увеличит число занимающихся спортом, а также благоприятно скажется на развитии бизнеса в сфере услуг вокруг этих объектов. Акиматам и бизнесу надо активнее работать в этом направлении», – отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, премьер-министр поручил Министерству туризма и спорта совместно с акиматами активизировать работу по привлечению инвесторов и созданию выгодных условий для строительства спортивной инфраструктуры, в том числе горнолыжных трасс в Алматы, Алматинской области, Восточном Казахстане и других регионах. На сегодня загруженность одного из самых популярных зимних курортов – Шымбулака превышает его проектную мощность в сутки. За 2024 год количество посетителей превысило 1,5 млн человек.

Олжас Бектенов отметил необходимость усиленной работы по созданию эффективных программ подготовки, ориентированных на олимпийские стандарты.

«Глава государства поставил четкие задачи по спорту высших достижений. При этом выбор видов спорта должен иметь научную основу и исходить из нашей страновой специфики. Решение этого вопроса должно упорядочить и деятельность спортивных Федераций, их работу на международном, республиканском и местном уровнях. Министерству туризма и спорта совместно с местными исполнительными органами необходимо принять меры по развитию детско-юношеского спорта, созданию и поддержке спортивных школ и секций. Надо активизировать работу по развитию спортивной медицины. Мы все должны работать над повышением конкурентоспособности казахстанского спорта», – подчеркнул Олжас Бектенов.

В целом по стране по поручению главы государства принимаются комплексные меры для развития здорового образа жизни и активного участия населения в занятиях физической культурой. За 5 лет в Казахстане построено 215 физкультурных комплексов, 17 плавательных бассейнов, 57 спортивных манежей и свыше 1,5 тыс. спортплощадок. За счет частных инвесторов реализовано 92 проекта.

#Спорт #Правительство #Азиада

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