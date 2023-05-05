Премьер-министр Казахстана прибыл с рабочим визитом в Ташкент

Сегодня, 5 мая, в Ташкенте пройдет 20-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Пресс-служба премьер-министра РК сообщила о прибытии Алихана Смаилова в Ташкент, передает Kazpravda.kz.

Рабочий визит премьера в столицу Узбекистана начался с церемонии возложения венка к монументу «Независимости», расположенному в парке «Янги Узбекистон».

Его венчает образ раскинувшей крылья птицы Хумо, символизирующей мир и свободу, добро и благополучие, а у подножия высечены слова: «Вечная память всем нашим предкам, оставившим добрый след в истории народа».

Также, сегодня, 5 мая, в Ташкенте пройдет 20-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

В ходе заседания будет обсужден широкий спектр вопросов межгосударственных связей, в том числе: перспективы углубления промышленной кооперации; взаимодействия в сельском хозяйстве; транзитно-транспортной сфере и других направлениях.

Сопредседателем с казахстанской стороны выступит премьер-министр РК Алихан Смаилов, с узбекской стороны – премьер-министр РУ Абдулла Арипов.