Премьер-министр посетил выставку "Kazakhstan Machinery Fair 2023"

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с новыми видами продукции отечественного машиностроения и современными технологическими решениями отрасли в ходе посещения III Международной специализированной выставки «Kazakhstan Machinery Fair 2023» в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Главе Кабмина были представлены новейшие образцы сельскохозяйственной, грузовой и спецтехники, станки и устройства для металлообработки, сварочное оборудование и сопутствующие материалы, средства коммуникации, оптические приборы, а также элементы робототехники, промышленной 3D-печати, автоматизации производства, инжиниринга и т. д. В текущем году в выставке участвует порядка 200 отечественных и зарубежных компаний.

Так, Алихану Смаилову презентовали выпущенный в Казахстане автомобиль скорой медицинской помощи на базе модели Hyundai Staria. Он оснащен мощным двигателем и современным оборудованием ведущих мировых производителей. Несмотря на вместительный салон, автомобиль способен проезжать в оживленные жилые кварталы и узкие дворы.

Кроме того, было уделено внимание различным образцам сельхозтехники, среди которых трактор Кировец К-742 ТОО «Костанайский тракторный завод», тракторы Lovol и Deutz Fahr, а также комбайны Essil АО «Агромашхолдинг KZ», трактор Jinma ТОО «СемАЗ» и другие.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство продолжит создавать условия для дальнейшего развития отечественной машиностроительной промышленности. В частности, поддерживать создание новых технопарков, расширять доступность финансирования, стимулировать увеличение местного содержания и укрепление кооперационных связей, принимать другие необходимые меры поддержки бизнеса.