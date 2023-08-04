Смаилов встретился с предпринимателями нескольких регионов

Во встрече приняли участие предприниматели из Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай и Ұлытау.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В ходе встречи были обсуждены вопросы льготного кредитования и субсидирования, кормозаготовки, строительства дорог, оптово-распределительных центров и овощехранилищ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Кроме того, подробно рассмотрены вопросы развития курортных зон озер Алаколь и Балхаш.

Сообщается, что за последние три года в данных регионах различными мерами господдержки охвачено более 17 тыс. проектов.





«По предпринимательству у нас хорошая динамика. Доля МСБ в экономике выросла до 36,5%, а число занятых в этой сфере людей – на 18%. Мы должны поддерживать данный тренд через решение конкретных насущных проблем, которые бизнес ставит», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства добавил, что в настоящее время в республике сокращаются избыточные регуляторные требования к бизнесу, а также проводится автоматизация госконтроля и надзора, что позволит уже со следующего года назначать проверки без участия человека на основании систем управления рисками. Это снизит количество проверок и повысит их эффективность в целом.

Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам тщательно изучить озвученные предложения предпринимателей и проработать решение поднятых в ходе встречи проблемных вопросов.