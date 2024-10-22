Главы правительств Казахстана и Узбекистана приняли участие в межрегиональном форуме

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Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в IV Межрегиональном форуме «Узбекистан – Казахстан», который проходит в Самарканде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых президентами двух стран по увеличению двустороннего товарооборота. Обсуждены вопросы промышленной кооперации, взаимодействия в водной, энергетической и транзитно-транспортной сферах, газовой отрасли.

Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. По итогам восьми месяцев т.г. объем взаимной торговли составил $2,5 млрд. Олжас Бектенов отметил необходимость расширения мер, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимных инвестиций.

«У Казахстана и Узбекистана широкие перспективы для совместной работы по всем направлениям. Этому, в первую очередь, способствует доверительный политический диалог между главами государств Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Значительный вклад окажут инвестиционные соглашения и коммерческие контракты на $7 млрд, подписанные в рамках бизнес-форума в Астане. Убежден, что сегодняшняя встреча послужит началом реализации новых прорывных проектов и внесет огромный вклад в обеспечение устойчивого экономического развития всего центрально-азиатского региона», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Так, большой экспортный потенциал имеется в нефтехимической, металлургической, автомобильной, индустриальной, пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Казахстан готов нарастить экспортные поставки в Узбекистан на сумму свыше $550 млн по 40 видам казахстанских товаров высокого передела.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что приоритетным направлением отношений между странами на сегодня является развитие межрегионального сотрудничества.

«За последние 7 лет взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти в 2,5 раза, достигнув в прошлом году $4,4 млрд. Сегодня в Узбекистане действует более 1 тыс. предприятий с участием казахстанского капитала. Приграничные регионы установили прямые и тесные связи друг с другом – Республика Каракалпакстан с Мангистауской областью, Ташкентская с Туркестанской, Навоийская с Кызылординской. Наши другие регионы также последовательно укрепляют связи, развивают торговые отношения и промышленную кооперацию. При этом есть большой потенциал, который еще не реализован», — отметил Абдулла Арипов.

Отдельное внимание в ходе форума уделено развитию промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 74 совместных проектов с объемом инвестиций $3,4 млрд и созданием 14,6 тыс. рабочих мест. Из них 65 предприятий планируется открыть на территории РК, что обеспечит 13,6 тыс. новых рабочих мест в стране.

В Казахстане на сегодня реализовано 9 совместных проектов, еще 3 — в Узбекистане. Это позволило создать в общей сложности 4,8 тыс. новых рабочих мест. Среди примеров казахско-узбекской промышленной кооперации — мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix в Костанае, завод по выпуску бытовой техники в Сарани, швейные и прядильно-ткацкие фабрики в Шымкенте и Туркестанской области, производство автоклавного газобетона в Ангрене и др.

Новый импульс совместной работе правительств придаст создание Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», где будут внедрены услуги по принципу «одного окна», а также предусмотрены налоговые, таможенные льготы и другие преференции для предпринимателей.