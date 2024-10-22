Главы правительств Казахстана и Узбекистана приняли участие в межрегиональном форуме

Международное сотрудничество , Правительство
93
Гульмира Кунапия
корреспондент

Премьер-министры двух стран обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Фото: Правительство

Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в IV Межрегиональном форуме «Узбекистан – Казахстан», который проходит в Самарканде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство 

Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых президентами двух стран по увеличению двустороннего товарооборота. Обсуждены вопросы промышленной кооперации, взаимодействия в водной, энергетической и транзитно-транспортной сферах, газовой отрасли.

Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. По итогам восьми месяцев т.г. объем взаимной торговли составил $2,5 млрд. Олжас Бектенов отметил необходимость расширения мер, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимных инвестиций.

«У Казахстана и Узбекистана широкие перспективы для совместной работы по всем направлениям. Этому, в первую очередь, способствует доверительный политический диалог между главами государств Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Значительный вклад окажут инвестиционные соглашения и коммерческие контракты на $7 млрд, подписанные в рамках бизнес-форума в Астане. Убежден, что сегодняшняя встреча послужит началом реализации новых прорывных проектов и внесет огромный вклад в обеспечение устойчивого экономического развития всего центрально-азиатского региона», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Так, большой экспортный потенциал имеется в нефтехимической, металлургической, автомобильной, индустриальной, пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Казахстан готов нарастить экспортные поставки в Узбекистан на сумму свыше $550 млн по 40 видам казахстанских товаров высокого передела.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что приоритетным направлением отношений между странами на сегодня является развитие межрегионального сотрудничества. 

«За последние 7 лет взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти в 2,5 раза, достигнув в прошлом году $4,4 млрд. Сегодня в Узбекистане действует более 1 тыс. предприятий с участием казахстанского капитала. Приграничные регионы установили прямые и тесные связи друг с другом – Республика Каракалпакстан с Мангистауской областью, Ташкентская с Туркестанской, Навоийская с Кызылординской. Наши другие регионы также последовательно укрепляют связи, развивают торговые отношения и промышленную кооперацию. При этом есть большой потенциал, который еще не реализован», — отметил Абдулла Арипов.

Отдельное внимание в ходе форума уделено развитию промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 74 совместных проектов с объемом инвестиций $3,4 млрд и созданием 14,6 тыс. рабочих мест. Из них 65 предприятий планируется открыть на территории РК, что обеспечит 13,6 тыс. новых рабочих мест в стране.

В Казахстане на сегодня реализовано 9 совместных проектов, еще 3 — в Узбекистане. Это позволило создать в общей сложности 4,8 тыс. новых рабочих мест. Среди примеров казахско-узбекской промышленной кооперации — мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix в Костанае, завод по выпуску бытовой техники в Сарани, швейные и прядильно-ткацкие фабрики в Шымкенте и Туркестанской области, производство автоклавного газобетона в Ангрене и др.

Новый импульс совместной работе правительств придаст создание Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», где будут внедрены услуги по принципу «одного окна», а также предусмотрены налоговые, таможенные льготы и другие преференции для предпринимателей.

#сотрудничество #Самарканд #Бектенов

Популярное

Все
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Уборка рекордного урожая завершена
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Всем школам школа!
Республиканский конкурс «Ұлттық кітап» впервые пройдет в 2025 году
Будем дружить театрами
Казахстанские юниоры эстетической гимнастики завоевали медали в Гонконге
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Специалисты «Семей орманы» восстанавливают лес после пожара
Нет брауни, даешь урбеч!
Абе – это целая планета
Кака поведет нашу сборную на Евро-2026
Благодарность президенту страны высказало фермерское сообщество
Последний долг на века
Музыкальная палитра Кристофа Мангу
Женщины стали осознаннее относиться к своему здоровью
Защити себя прививкой
Пять команд претендуют на «золото» сезона
Отмечается снижение преступности
Книга – призывникам, часы – солдатам
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Засоряют Большой Алматинский канал
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Введен запрет на ввоз яблок
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Около $150 млрд прямых инвестиций планируют привлечь в республику
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Какие соглашения подписаны между Казахстаном и Узбекистаном…
Новый мост в ВКО сможет пропускать до 80 000 автомобилей в …
В столице Татарстана откроют памятник Абаю Кунанбаеву
Глава государства принял министра иностранных дел Чехии Яна…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]