Премьер осмотрел ключевые промышленные предприятия Карагандинской области

Поездки, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, в рамках которой посетил ряд ключевых производственных предприятий и ознакомился с актуальными проблемными вопросами промышленного сектора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе посещения СЭЗ «Сарыарка» Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью патронного завода «Steel Manufacturing». В этом году здесь планируется завершить пусконаладку винтовочной линии, а также ожидается запуск серийного производства патронов различных калибров.

Казахстанский патронный завод является уникальным предприятием. Тут обеспечен высокий уровень безопасности и автоматизации, практически все процессы по сборке патронов проходят без человеческого участия. Ранее в РК не было своего производства стрелковых боеприпасов, а все потребности страны закрывались за счет старых запасов или приобретались за рубежом.

Премьер-министр подчеркнул, что завод должен работать на полную мощность, поэтому нужно организовать его загрузку за счет плановых заказов силовых ведомств.

Далее Олжас Бектенов заслушал доклад о ходе реконструкции автодороги «Караганда - Балхаш - Алматы». На сегодня практически по всей протяженности обеспечен проезд по новому асфальту, объездные дороги остались только на участках строительства путепроводов.

Как отметил глава компании «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, завершены работы по 11 мостам и сооружениям, построен путепровод через ж/д мост на обходе города Балхаш. Вместе с тем вдоль трассы обустроят 18 площадок отдыха, в том числе с санитарно-гигиеническими узлами. Для завершения проекта сейчас активно заготавливаются строительно-дорожные материалы и элементы обустройства.

Глава правительства указал, что все работы необходимо закончить до конца года. При этом он потребовал выделить дополнительную спецтехнику и усилить меры по очистке снега с автодорог для недопущения многокилометровых заторов.

Затем Олжас Бектенов посетил производственные цеха металлургического комбината Qarmet. На сегодня он является одним из крупнейших горнодобывающих и сталелитейных предприятий республики с полным производственным циклом.

Олжас Бектенов ознакомился с работой доменной печи №3, листопрокатного цеха, а также цехов горячего цинкования и алюминирования.

Здесь же премьер-министр побеседовал с металлургами, в ходе чего были подняты вопросы повышения статуса профессии, увеличения заработной платы, создания новых учебных заведений для подготовки молодых специалистов, а также ряд других.

Глава правительства заверил, что все эти вопросы будут на контроле государства, как и дальнейшая деятельность Qarmet.

- Новый инвестор взял обязательства по вложению больших инвестиций в модернизацию производства и поднятие уровня безопасности, то есть в комплексе. Это не просто слова, все это положено на бумагу и будет находиться под контролем государства. Все соответствующие поручения Президент дал. Мы уверены, что комбинат заживет новой жизнью, задышит полной грудью. Это же гордость отечественной промышленности. Мы со своей стороны будем контролировать и всемерно помогать, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также провел совещание по решению актуальных вопросов и дальнейшему развитию Qarmet с участием руководителей отраслевых ведомств, нового инвестора, представителей акимата и сотрудников предприятия.

Акционер Qarmet Андрей Лаврентьев сообщил, что к 2028 году планируется увеличить выпуск железорудного концентрата до 5 млн тонн, обеспечить выход на добычу 9 млн тонн угля и производство 5 млн тонн стали.

Кроме того, главе правительства представили потенциал выпуска новых и премиальных марок стали для химической, нефтяной, строительной и судостроительной отраслей, производства грузовой техники, автобусов, сельхозтехники, ж/д вагонов и т.д. Особое внимание при этом уделяется отдельным видам стали для автомобилестроения, что окажет положительное влияние на развитие локализации отечественного машиностроения. В целом ожидается, что спрос на новые марки продукции, имеющийся на мировом рынке, позволит комбинату вернуть статус одного из лидеров металлургии Центральной Азии и СНГ.

Еще одно приоритетное и перспективное направление для компании – углехимия. Основываясь на технологии конверсии пиролиза, планируется осуществлять переработку угля в полезные продукты и сырьевые материалы. Это придаст значимый импульс возрождению карагандинского угольного бассейна.

Для достижения всех стратегических задач Олжас Бектенов поручил уполномоченным госорганам проработать актуальные вопросы предприятия. В частности, касательно обеспечения Qarmet природным газом, что также позволит кардинально улучшить экологию Темиртау.

При этом премьер-министр подчеркнул необходимость максимально ускорить реализацию инвестиционных планов компании, что должно внести существенный вклад в изменение структуры экономики Казахстана.

В рамках посещения индустриальной зоны Saran глава правительства ознакомился с деятельностью завода по производству автобусов «Qaztehna», который был запущен в 2021 году.

На сегодняшний день на предприятии функционируют цеха мелкоузловой сборки, сварки и окраски. В 2023 году здесь было произведено порядка 1700 автобусов. Продукция завода направляется на внутренний рынок РК, а также в страны ЕАЭС.

Далее Олжас Бектенов посетил предприятие по выпуску автомобильных шин «KamaTyresKZ». Начать серийное производство здесь планируется весной. Для этого обучены и готовы к работе более 500 сотрудников, а после выхода на полную мощность будет дополнительно создано свыше 1 тыс. рабочих мест.

В проект вложено более 214 млрд тенге инвестиций. Проектная мощность – 3,5 млн легковых, легкогрузовых и грузовых шин в год. В настоящее время здесь осуществляются монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

#промышленность #визит #Бектенов #премьер #заводы

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