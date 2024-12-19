Премьер поблагодарил казахстанцев за поддержку решения по переводу времени

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Как подчеркнул Бектенов, решение о едином часовом поясе было принято на основе очень глубоких научных исследований

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил заводы, где состоялись встречи с руководством и коллективами предприятий. Обсуждены перспективы социально-экономического развития региона, наращивание кадрового потенциала, решение инфраструктурных задач. Внимание также было уделено вопросу единого часового пояса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По словам выступивших, вопрос введения единого часового пояса и ранее поднимался жителями Костанайской области, так как прежний часовой пояс не соответствовал естественному времени. Таким образом, решение о переходе на единый часовой пояс облегчило ежедневные бытовые процессы. В этой связи участники встречи выступили в поддержку единого часового пояса.

Премьер-министр Олжас Бектенов в беседе с жителями обратил внимание на то, что научно доказано положительное влияние естественного времени на здоровье и благополучие граждан. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека, подтвердившее, что наиболее полезно для здоровья жить в соответствии с естественным временем. На основе данной работы и других научных изысканий в 2022 году была принята Барселонская декларация, подписанная учеными и государственными деятелями из более чем 80 стран.

Руководитель правительства поблагодарил жителей Костанайской области и всех казахстанцев за понимание и поддержку этого важного решения.

«Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего и более полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени. Поэтому сейчас прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс.

Для Казахстана естественный часовой пояс – это тот, в котором мы сейчас живем, UTC+5. Ранее, вы знаете, мы были в другом – UTC+6. В свое время страна в директивном порядке была переведена в пояс, который не является естественным для нас. Сейчас, напротив, мы привели время в соответствие с солнечными циклами.

Понимаю, что переход на единый часовой пояс кому-то может доставлять дискомфорт. Организм постепенно привыкает. Такое решение было принято. Если есть какие-то неудобства в регионах, нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика, что позволяет наше трудовое законодательство. Все эти вопросы будем далее решать», — подчеркнул премьер-министр.

В ходе встречи с коллективом завода также были подняты вопросы условий труда и иных мер поддержки в преддверии объявленного главой государства предстоящего Года рабочих профессий.

#Бектенов #часовой пояс #время

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